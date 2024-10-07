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Лидер Кривбасса получил очередной вызов в африканскую сборную

Премьер-лига

Сборная не сможет обойтись без своего капитана

Лидер Кривбасса получил очередной вызов в африканскую сборную

Фото: ФК Кривбас

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27-летний полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана получил очередной вызов в национальную сборную Руанды.

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Капитан своей национальной команды был вызван на ближайшие матчи во время октябрьской международной паузы против Бенина в рамках отбора на Кубок Африканских Наций-2025. Руанда проведет матч в гостях 11 октября и сыграет дома 15 октября.

В общей сложности Бизимана провел 32 матча за сборную Руанды с 2015 года. В составе "Кривбасса" Бизимана не пропустил ни одной игры в этом сезоне во всех турнирах.

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Кривбасс (Кривой Рог) Кривбасс
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Вarcelinius
07.10.2024 в 16:25
Вот негр трудяга, это да, уважаю таких, сполна отрабатывает свой хлеб. Дибанго тоже такой. А вы говорите расист, расист... Ненавижу хитровые@анных нигеров, ленивых бездельников на пособии, наркоторговцев, торгашей оружием, бандюков разной масти, насильников и сутенёров, коих бОльшая часть. А нормальные негры это нормально... пусть живут и работают. И не выё@ываются, коль живут в гостях. А нет, так к ЁМ в свою Африку, там пахать не перепахать..
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Комментарии 1
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Вarcelinius
07.10.2024 в 16:25
Вот негр трудяга, это да, уважаю таких, сполна отрабатывает свой хлеб. Дибанго тоже такой. А вы говорите расист, расист... Ненавижу хитровые@анных нигеров, ленивых бездельников на пособии, наркоторговцев, торгашей оружием, бандюков разной масти, насильников и сутенёров, коих бОльшая часть. А нормальные негры это нормально... пусть живут и работают. И не выё@ываются, коль живут в гостях. А нет, так к ЁМ в свою Африку, там пахать не перепахать..
Ответить
0
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