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Лидер Кривбасса получил очередной вызов в африканскую сборную
Сборная не сможет обойтись без своего капитана
Фото: ФК Кривбас
27-летний полузащитник "Кривбасса" Джихад Бизимана получил очередной вызов в национальную сборную Руанды.
Капитан своей национальной команды был вызван на ближайшие матчи во время октябрьской международной паузы против Бенина в рамках отбора на Кубок Африканских Наций-2025. Руанда проведет матч в гостях 11 октября и сыграет дома 15 октября.
В общей сложности Бизимана провел 32 матча за сборную Руанды с 2015 года. В составе "Кривбасса" Бизимана не пропустил ни одной игры в этом сезоне во всех турнирах.
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