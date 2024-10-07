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Нигерийский кипер Черноморца: Украина – очень хорошее место, Украина в порядке

Премьер-лига

Чиджоке Аниагбосо - о войне и Украине

Нигерийский кипер Черноморца: Украина – очень хорошее место, Украина в порядке

фото из соцсетей

Новина українською

Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо рассказал, не страшно ли ему играть в Украине во время войны.

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“Это нормально. Народ Украины все еще находится в Украине, и все мы заслуживаем того, чтобы проявлять любовь друг к другу. Украина – очень хорошее место. У меня так много моих братьев из Африки, которые играли здесь раньше. Вот они мне и рассказали об Украине.

Украина в порядке. Война идет в Украине, но не убивает тебя. Я люблю украинцев, так что это нормально. Нам придется проявить любовь к Украине, и это один из способов проявить к ней любовь”, - рассказал Аниагбосо.

Напомним, что кипер, который недавно дебютировал в УПЛ в составе "Черноморца", ранее также был в составе "Полесья".

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Черноморец (Одесса) Чиджоке Аниагбосо
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Источник:
dailysports
Опубликовал: Михаил Черныш
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