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Нигерийский кипер Черноморца: Украина – очень хорошее место, Украина в порядке
Чиджоке Аниагбосо - о войне и Украине
фото из соцсетей
Голкипер "Черноморца" и молодежной сборной Нигерии U-20 Чиджоке Аниагбосо рассказал, не страшно ли ему играть в Украине во время войны.
“Это нормально. Народ Украины все еще находится в Украине, и все мы заслуживаем того, чтобы проявлять любовь друг к другу. Украина – очень хорошее место. У меня так много моих братьев из Африки, которые играли здесь раньше. Вот они мне и рассказали об Украине.
Украина в порядке. Война идет в Украине, но не убивает тебя. Я люблю украинцев, так что это нормально. Нам придется проявить любовь к Украине, и это один из способов проявить к ней любовь”, - рассказал Аниагбосо.
Напомним, что кипер, который недавно дебютировал в УПЛ в составе "Черноморца", ранее также был в составе "Полесья".
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