В Карпатах подтвердили, что Рух не продает билеты на дерби болельщикам зелено-белых

"Карпаты" прокомментировали информацию СМИ о том, что "Рух" якобы не продает их фанам билеты на очный матч команд.

"Конечно мы хотели бы чувствовать поддержку наших болельщиков. Они – наша сила и опора. Учитывая, что матч будет проходить во Львове, "Карпаты" имели бы солидную поддержку.

Однако номинальным хозяином матча является "Рух", поэтому именно этот клуб устанавливает порядок и условия реализации билетов. Мы можем не соглашаться с этими правилами, но должны принять их", - сказал директор "Карпат" Андрей Русол.