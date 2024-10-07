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В Карпатах подтвердили, что Рух не продает билеты на дерби болельщикам зелено-белых

Премьер-лига
Обновлено

Но это право хозяев поля

В Карпатах подтвердили, что Рух не продает билеты на дерби болельщикам зелено-белых

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Карпаты" прокомментировали информацию СМИ о том, что "Рух" якобы не продает их фанам билеты на очный матч команд.

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"Конечно мы хотели бы чувствовать поддержку наших болельщиков. Они – наша сила и опора. Учитывая, что матч будет проходить во Львове, "Карпаты" имели бы солидную поддержку.

Однако номинальным хозяином матча является "Рух", поэтому именно этот клуб устанавливает порядок и условия реализации билетов. Мы можем не соглашаться с этими правилами, но должны принять их", - сказал директор "Карпат" Андрей Русол.

Напомним, что львовское дерби "Рух" – "Карпаты" пройдет 21 октября.

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Андрей Русол Рух (Львов) Карпаты (Львов)
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
07.10.2024 в 18:33
Винниківські козлята бояться вболівальників Карпат!!!
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Комментарии 1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
07.10.2024 в 18:33
Винниківські козлята бояться вболівальників Карпат!!!
Ответить
0
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