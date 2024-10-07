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В Карпатах подтвердили, что Рух не продает билеты на дерби болельщикам зелено-белых
Но это право хозяев поля
Фото: ФК Рух
"Карпаты" прокомментировали информацию СМИ о том, что "Рух" якобы не продает их фанам билеты на очный матч команд.
"Конечно мы хотели бы чувствовать поддержку наших болельщиков. Они – наша сила и опора. Учитывая, что матч будет проходить во Львове, "Карпаты" имели бы солидную поддержку.
Однако номинальным хозяином матча является "Рух", поэтому именно этот клуб устанавливает порядок и условия реализации билетов. Мы можем не соглашаться с этими правилами, но должны принять их", - сказал директор "Карпат" Андрей Русол.
Напомним, что львовское дерби "Рух" – "Карпаты" пройдет 21 октября.
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