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Колос паузу на матчи сборных заполнит спаррингом с командой Первой лиги

Премьер-лига
Обновлено

Ковалевцы сыграют с Эпицентром

Колос паузу на матчи сборных заполнит спаррингом с командой Первой лиги

instagram.com/fckoloskovalivka

Новина українською

Ковалевский "Колос" паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнит спаррингом с перволиговым "Эпицентром".

По данным Sport.ua, матч состоится 12 октября.

В этом матче не примут участия Гитис Паулаускас, вызванный в сборную Литвы, и Владислав Емец, который восстанавливается после повреждения. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к поединку с "горняками" защитник вернулся в общую группу.

Сейчас "Колос" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 8 очков. "Эпицентр" идет на 2-м месте в своей группе Первой лиге.

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Колос (Ковалевка) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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