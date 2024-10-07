Колос паузу на матчи сборных заполнит спаррингом с командой Первой лиги

Ковалевский "Колос" паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнит спаррингом с перволиговым "Эпицентром".

По данным Sport.ua, матч состоится 12 октября.

В этом матче не примут участия Гитис Паулаускас, вызванный в сборную Литвы, и Владислав Емец, который восстанавливается после повреждения. Клубный медперсонал прилагает усилия, чтобы к поединку с "горняками" защитник вернулся в общую группу.

Сейчас "Колос" занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав 8 очков. "Эпицентр" идет на 2-м месте в своей группе Первой лиге.