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Рубчинский: Это звучит как оправдание, но такая логистика действительно утомляет

Премьер-лига
Обновлено

Хавбек Динамо - о сложной логистике в еврокубках, и не только

Рубчинский: Это звучит как оправдание, но такая логистика действительно утомляет

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Валентин Рубчинский рассказал о нынешних сложностях логистики команды, которые влияют на результат, в том числе – ив еврокубках.

"Когда через два дня игры и ты в дороге 20 часов, то это утомляет. Кажется, что это оправдание, но это влияет на восстановление. В матче с "Кривбассом" мы подсели в конце.

Что касается еврокубков, то там не только агрессия у соперников, но и скорость принятия решений. Это основное отличие от УПЛ. В еврокубках это не наш потолок, мы улучшим игру. Конечно, наши соперники в основном – команды из топ-5 лиг. У них каждые выходные такие матчи, такие скорости. Мы к этому привыкнем.

Мои голы? В "Днепре-1" я играл ниже, чтобы больше разыгрывать мяч. В "Динамо" мне тренер говорит играть выше, вбегать в зоны, поэтому есть моменты забивать", – сказал Рубчинский.

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Динамо (Киев) Валентин Рубчинский
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Термит (Київ)
07.10.2024 в 23:00
Хто ж Вам винен? Грали б у Кишиневі - 7 годин на автобусі і зібрали б повний стадіон...
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Комментарии 1
Термит (Київ)
07.10.2024 в 23:00
Хто ж Вам винен? Грали б у Кишиневі - 7 годин на автобусі і зібрали б повний стадіон...
Ответить
0
1

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