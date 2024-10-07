Рубчинский: Это звучит как оправдание, но такая логистика действительно утомляет

Полузащитник " Динамо " Валентин Рубчинский рассказал о нынешних сложностях логистики команды, которые влияют на результат, в том числе – ив еврокубках.

"Когда через два дня игры и ты в дороге 20 часов, то это утомляет. Кажется, что это оправдание, но это влияет на восстановление. В матче с "Кривбассом" мы подсели в конце.

Что касается еврокубков, то там не только агрессия у соперников, но и скорость принятия решений. Это основное отличие от УПЛ. В еврокубках это не наш потолок, мы улучшим игру. Конечно, наши соперники в основном – команды из топ-5 лиг. У них каждые выходные такие матчи, такие скорости. Мы к этому привыкнем.

Мои голы? В "Днепре-1" я играл ниже, чтобы больше разыгрывать мяч. В "Динамо" мне тренер говорит играть выше, вбегать в зоны, поэтому есть моменты забивать", – сказал Рубчинский.