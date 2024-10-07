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Пушич: Сказал Судакову, что недоволен - что он должен был забивать пятый
В шутку конечно же
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о своей реакции на 4 гола хавбека "горняков" Георгия Судакова в матче 9-го тура УПЛ с ЛНЗ (5:1).
"Поздравил Георгия, мои ему комплименты. Если есть команда, которая хорошо играет, то и футболист может показать свои особенные качества.
Что сказал Судакову после матча? Сказал ему, что недоволен, потому что он должен был забивать пятый. В шутку, конечно.
Георгий всегда на поле старается сделать что-то особенное.
Мы хорошо отреагировали на то, что случилось в еврокубках. Теперь часть игроков едет в сборные, а у остальных будет несколько выходных, им нужно освежить сознание и тело", – сказал Пушич.
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