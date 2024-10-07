  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Сказал Судакову, что недоволен - что он должен был забивать пятый
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Сказал Судакову, что недоволен - что он должен был забивать пятый

Премьер-лига
Обновлено

В шутку конечно же

Пушич: Сказал Судакову, что недоволен - что он должен был забивать пятый

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич рассказал о своей реакции на 4 гола хавбека "горняков" Георгия Судакова в матче 9-го тура УПЛ с ЛНЗ (5:1).

Читайте такжеУПЛ. Шахтер - ЛНЗ 5:1. Видео голов и обзор матча

"Поздравил Георгия, мои ему комплименты. Если есть команда, которая хорошо играет, то и футболист может показать свои особенные качества.

Что сказал Судакову после матча? Сказал ему, что недоволен, потому что он должен был забивать пятый. В шутку, конечно.

Георгий всегда на поле старается сделать что-то особенное.

Мы хорошо отреагировали на то, что случилось в еврокубках. Теперь часть игроков едет в сборные, а у остальных будет несколько выходных, им нужно освежить сознание и тело", – сказал Пушич.

По теме
yellow-arrow
Надеин: Верес в прошлом сезоне был самым посещаемым клубом УПЛ, но и наиболее оштрафованным
yellow-arrow
Рубчинский: Это звучит как оправдание, но такая логистика действительно утомляет
yellow-arrow
Колос паузу на матчи сборных заполнит спаррингом с командой Первой лиги
Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Георгий Судаков Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FC Shakhtar Donetsk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Дрюон (Одесса)
07.10.2024 в 21:53
Краще б ти після євроматчів жартував...
Ответить
1
3
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Дрюон (Одесса)
07.10.2024 в 21:53
Краще б ти після євроматчів жартував...
Ответить
1
3
Matachorros (Chicago)
07.10.2024 в 21:45
sticker
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости