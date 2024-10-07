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Надеин: Верес в прошлом сезоне был самым посещаемым клубом УПЛ, но и наиболее оштрафованным
Фото: НК Верес
Президент "
– В матче с "Шахтером" ваша команда закрылась, но получила результат. В украинском футболе много полемики: открываться или играть закрыто, но давать результат. Как вы думаете?
- Безусловно, болельщику хочется открытый, яркий футбол. Это то, что нравится болельщикам. Но если не будет результата, то болельщик тоже будет недоволен, какая бы там феноменальная игра ни была.
Футбол – это спорт, и на первом месте всегда будет результат. Если такая тактика приносит результат, это имеет право на жизнь. Если болельщик выходит из стадиона с положительными эмоциями, то мы на верном пути. Футбол – он все равно для болельщика.
"Верес" в прошлом сезоне был самым посещаемым клубом УПЛ…
– Но и наиболее оштрафованным?
– За первую часть – да.
– И вам это подходит?
– Ну смотрите, если мы играем для болельщика, то играем для болельщика. Да, мы понесли эти штрафы, но мы как минимум акционеров, собственников клуба, мы пускали на матчи. Это была наша позиция.
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