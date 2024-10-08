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Перевоспитался. Лидер Полесья вернулся из ссылки в дубль

Премьер-лига

По данным источника, Бени Макуана вернулся к тренировкам с первой командой Полесья

Перевоспитался. Лидер Полесья вернулся из ссылки в дубль

фото из свободных источников

Новина українською

Конголезский вингер Бени Макуана вернулся к тренировкам с первой командой "Полесья".

Об этом сообщил журналист Дмитрий Венков в своем Telegram-канале.

По информации источника, игрока вернули из "ссылки" в "Полесье-2", которая была связана с непрофессионализмом футболиста.

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"По моей информации, к тренировкам с первой командой после ссылки в "Полесье-2" вернулся Бени Макуана. Похоже, обдумал свое поведение и готов выкладываться ради совместного успеха команды Имада Ашура", - написал журналист.

Напомним, 22-летний конголезец был главной звездой Полесья в "предыдущем" сезоне – в 18 матчах УПЛ он забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Впрочем, с началом новой кампании Бени выпал из основы – сначала из-за травмы, а затем был переведен в дубль из-за своего поведения.

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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:31
Это хорошее усиление для борьбы за серебряные медали. Золотые я напомню уже лежат в кармане Ротаня.. А всё остальное болтовня!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.10.2024 в 00:31
Это хорошее усиление для борьбы за серебряные медали. Золотые я напомню уже лежат в кармане Ротаня.. А всё остальное болтовня!
Ответить
0
0

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