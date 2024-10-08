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Вакулко: Если посмотрели VAR и поставили нам пенальти, то, вероятно, по делу
Хавбек "Кривбасса" - о поражении от "Динамо"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Кривбасса" Юрий Вакулко прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в матче 9-го тура УПЛ.
- Чего не хватило на старте игры, ведь быстро пропустили два гола?
- Пожалуй, не хватило концентрации, какого-то фарта. Даже при счете 0:0 у нас были неплохие моменты. Но как часто, к сожалению, уже складывается в этом сезоне: пропускаем после первого же опасного эпизода у наших ворот. Будем работать и исправляться.
- Как прокомментируешь момент с назначением пенальти?
- Честно говоря, не видел момента. Но, если посмотрели VAR и поставили нам пенальти, то, вероятно, по делу.
- Второй тайм "Кривбасс" сыграл очень сильно. Юрий Вернидуб, вероятно, хорошо настроил в перерыве?
- Да, был серьезный разговор. Мы уступали 1:2, но по игре большого преимущества у соперника не было, тем более, один из голов мы пропустили с пенальти. На второй тайм вышли более сконцентрированными и показали неплохую игру.
- Битва с "Динамо" в целом оправдала ожидания?
- Конечно, играть против "Динамо" в Киеве - всегда какая-то мотивация. Это команда с именем, поэтому хочется показать себя с лучшей стороны.
- Дебютировал 17-летний Каменский из U-19. Как поздравили молодого игрока с дебютом?
- Он - молодец. Действовал уверенно, играл на себя игру. Поздравили, каждый подошел с теплыми словами. Желаю ему только прогресса, - сказал Вакулко.
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