Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Судаков побил рекорды Милевского и Реброва
Хавбек "Шахтера" отметился покером в матче с ЛНЗ
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
В матче 9-го тура "Шахтер" - ЛНЗ (5:1) полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков забил 4 гола, оформив свой первый покер в УПЛ (в 81-й игре).
После более 7-летней паузы это был 13-й покер в истории Чемпионата Украины, в том числе 3-й игроков "Шахтера, которые повторили рекорд "Динамо".
При этом Судаков улучшил два рекордных показателя в истории украинских покеров, сообщает пресс-служба УПЛ.
Во-первых, он забил четыре гола на 57-й минуте, на две минуты улучшив рекорд динамовца Артема Милевского, который сохранялся с 31 октября 2010 года в игре с "Мариуполем".
Во-вторых, он стал автором покера в УПЛ в возрасте 22 года 35 дней, опередив предыдущего самого молодого рекордсмена Сергея Реброва, который 13 октября 1996 года забил 4 гола "Кривбассу" в возрасте 22 года 132 дня.
Популярное сейчас
- “У тебя месяц. Не понимаешь, губернатор объяснит": инсайдер рассказал, как и для чего Шевченко сменил главу областной ассоциации
- Перевоспитался. Лидер Полесья вернулся из ссылки в дубль
- Украинский футболист побывал в Белом доме и встретился с Байденом. ФОТО
- УПЛ. Динамо - Кривбасс 2:1. Не та команда Вернидуба, не та!
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек