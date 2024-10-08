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Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

Премьер-лига

Хавбек "Шахтера" отметился покером в матче с ЛНЗ

Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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В матче 9-го тура "Шахтер" - ЛНЗ (5:1) полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков забил 4 гола, оформив свой первый покер в УПЛ (в 81-й игре).

После более 7-летней паузы это был 13-й покер в истории Чемпионата Украины, в том числе 3-й игроков "Шахтера, которые повторили рекорд "Динамо".

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При этом Судаков улучшил два рекордных показателя в истории украинских покеров, сообщает пресс-служба УПЛ.

Во-первых, он забил четыре гола на 57-й минуте, на две минуты улучшив рекорд динамовца Артема Милевского, который сохранялся с 31 октября 2010 года в игре с "Мариуполем".

Во-вторых, он стал автором покера в УПЛ в возрасте 22 года 35 дней, опередив предыдущего самого молодого рекордсмена Сергея Реброва, который 13 октября 1996 года забил 4 гола "Кривбассу" в возрасте 22 года 132 дня.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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