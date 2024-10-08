Судаков побил рекорды Милевского и Реброва

В матче 9-го тура "Шахтер" - ЛНЗ (5:1) полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков забил 4 гола, оформив свой первый покер в УПЛ (в 81-й игре).

После более 7-летней паузы это был 13-й покер в истории Чемпионата Украины, в том числе 3-й игроков "Шахтера, которые повторили рекорд "Динамо".

При этом Судаков улучшил два рекордных показателя в истории украинских покеров, сообщает пресс-служба УПЛ.

Во-первых, он забил четыре гола на 57-й минуте, на две минуты улучшив рекорд динамовца Артема Милевского, который сохранялся с 31 октября 2010 года в игре с "Мариуполем".

Во-вторых, он стал автором покера в УПЛ в возрасте 22 года 35 дней, опередив предыдущего самого молодого рекордсмена Сергея Реброва, который 13 октября 1996 года забил 4 гола "Кривбассу" в возрасте 22 года 132 дня.