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Ярмоленко провел 500-й матч в составе украинских команд
Он стал 10-м игроком, которому это удалось сделать
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Матч 9-го тура "Динамо" - "Кривбасс" (2:1) стал для ветерана столичного клуба Андрея Ярмоленко юбилейным, 500-м, проведенным в составе украинских команд во всех турнирах.
В Чемпионате Украины Ярмоленко провел 252 игры, в Кубке Украины - 29, в еврокубках - 89, в Суперкубке Украины - 6, за национальную сборную Украины - 124.
Как представитель "Динамо" Ярмоленко провел 454 игры, "Десны" - 1, "Боруссии" (Дортмунд) - 7, "Вест Хэма" - 32 и "Аль-Айна" - 6 (из иностранных клубов он приезжал в национальную команду).
Первая игра Андрея Ярмоленко на топ-уровне состоялась 11 августа 2006 года в составе "Десны" в кубковой гостевой игре с "Нивой" (Тернополь, 2:0).
В активе Ярмоленко 195 голов: 109 - в УПЛ, 19 - в Кубке, 21 - в еврокубках и 46 - в сборной.
Андрей Ярмоленко стал 10-м игроком, который покорил гвардейский рубеж в 500 матчей. Уверенно лидирует в этом рейтинге Александр Шовковский - 730 игр на элитном уровне в составе украинских команд.
- Александр Шовковский - 730 матчей
- Андрей Пятов - 630
- Тарас Степаненко - 601
- Руслан Ротань - 599
- Олег Гусев - 569
- Олег Шелаев - 552
- Дарио Срна - 536
- Владислав Ващук - 515
- Андрей Воробей - 505
- Андрей Ярмоленко - 500
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