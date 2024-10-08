Ярмоленко провел 500-й матч в составе украинских команд

Матч 9-го тура "Динамо" - "Кривбасс" (2:1) стал для ветерана столичного клуба Андрея Ярмоленко юбилейным, 500-м, проведенным в составе украинских команд во всех турнирах.

В Чемпионате Украины Ярмоленко провел 252 игры, в Кубке Украины - 29, в еврокубках - 89, в Суперкубке Украины - 6, за национальную сборную Украины - 124.

Как представитель "Динамо" Ярмоленко провел 454 игры, "Десны" - 1, "Боруссии" (Дортмунд) - 7, "Вест Хэма" - 32 и "Аль-Айна" - 6 (из иностранных клубов он приезжал в национальную команду).

Первая игра Андрея Ярмоленко на топ-уровне состоялась 11 августа 2006 года в составе "Десны" в кубковой гостевой игре с "Нивой" (Тернополь, 2:0).

В активе Ярмоленко 195 голов: 109 - в УПЛ, 19 - в Кубке, 21 - в еврокубках и 46 - в сборной.

Андрей Ярмоленко стал 10-м игроком, который покорил гвардейский рубеж в 500 матчей. Уверенно лидирует в этом рейтинге Александр Шовковский - 730 игр на элитном уровне в составе украинских команд.