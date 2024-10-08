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Ветеран Полесья завершил карьеру игрока

Премьер-лига

Он перейдет на тренерскую работу в Академию житомирского клуба

Ветеран Полесья завершил карьеру игрока

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Василий Грицук завершил профессиональную карьеру футболиста.

В преддверии матча 9-го тура УПЛ против "Ворсклы" (2:1) состоялась церемония, на которой генеральный директор житомирян Владимир Загурский вручил специальное отличие от президента клуба Геннадия Буткевича, а также памятную футболку.

Грицук присоединился к "Полесью" в становлении команды, помог выйти в украинскую Премьер-лигу и провел 350 матчей за "волков" во всех турнирах.

Василий продолжит свою деятельность в "Полесье". Он перейдет на тренерскую работу в Академию.

Напомним, на протяжении своей карьеры 36-летний Грицук выступал за "Александрию", "Нефтяник" Ахтирка, "Звягель", а также находился в структуре "Кривбасса".

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Василий Грицук Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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