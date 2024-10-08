Экс-хавбек Полесья: Пример Щенсного и Барселоны? Жизнь - сложная штука, время покажет

Бывший полузащитник "Полесья" Василий Грицук прокомментировал свое решение повесить бутсы на гвоздь. Он перейдет на тренерскую работу в Академию житомирского клуба.

- Насколько для вас был эмоциональный тот момент, когда вам Владимир Францович вручал вот эту футболку, выстроились команды, трибуны вам хлопали, а ультрас, кстати, вы слышали как кричали вашу фамилию Грицук.

- Я много провел времени на поле, много слышал свою фамилию будучи на поле - поэтому это очень классно, супер, что эти эмоции повторились и я их пережил еще раз.

- Насколько тяжело вам давалось это решение завершить карьеру и насколько долго вы колебались, не колебались - расскажите.

- Если честно, то я и сейчас не до конца понимаю, что я могу это сделать, но надо делать какой-то шаг, потому что на данный период я сижу просто дома, а хочется заниматься любимым делом, поэтому я решил, что надо помочь. Мне помогли, так и я могу помочь клубу и помогать в развитии молодежи.

- Самый яркий ваш матч за "Полесье" это какой, что вспоминается?

- Это, пожалуй, долгожданная победа над "Шахтером" и выход команды в еврокубки. Пожалуй, этот матч является самым памятным. Я в том матче, к сожалению, не участвовал, но те шаги, которые мы делали всей командой в течение всего сезона ... Мы одержали самую главную победу - мы вышли в еврокубки.

- Как оно быть легендой? Вас объявили легендой "Полесья".

- Это, видимо, всех так называют, кто завершает карьеру. Я себя таковым не считаю, я обычный парень, который играл и, я думаю, еще буду играть, но немножко на другом уровне.

- Что-то вспомнился Войцех Щенсный, который завершил карьеру, а потом его позвали в "Барселону" и он ее возобновил. Возможно, еще с каким-то течением времени вы тоже возобновите карьеру?

- Вы знаете, жизнь такая сложная штука, что все возможно. Поэтому возможно. Время покажет, - рассказал Грицук.