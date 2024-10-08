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Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура
Эксперты и болельщики отметили представителей донецкого клуба
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 9-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.
Лучшим тренером тура признали Марино Пушича, который во главе "Шахтера" разгромил на тот момент соседа по турнирной таблице - ЛНЗ (5:1), а лучшим игроком назвали автора четырех голов в том матче Георгия Судакова ("Шахтер").
В топ-3 тренеров вошли также Олег Шандрук ("Верес") и Александр Шовковский ("Динамо"). А в топ-5 игроков - Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Луан Кампос ("Верес"), Артем Смоляков ("Полесье") и Александр Назаренко ("Полесье") и Валентин Рубчинский ("Динамо"), которые по количеству набранных баллов разделили 5-6 места.
В общем эксперты упоминали 26 футболистов и 8 тренеров на звание героев 9-го тура, а также 60 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Запасные: Богдан Когут ("Верес"), Назарий Федоривский ("Оболонь"), Михаил Протасевич ("Верес"), Александр Тымчик ("Динамо"), Денис Попов ("Динамо"), Артем Шабанов ("Александрия"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Яго Сикейра ("Верес"), Александр Зубков ("Шахтер"), Игорь Краснопир ("Рух").
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