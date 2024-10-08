  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура

Премьер-лига
Обновлено

Эксперты и болельщики отметили представителей донецкого клуба

Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 9-го тура УПЛ, а также лучших игрока и тренера.

Лучшим тренером тура признали Марино Пушича, который во главе "Шахтера" разгромил на тот момент соседа по турнирной таблице - ЛНЗ (5:1), а лучшим игроком назвали автора четырех голов в том матче Георгия Судакова ("Шахтер").

Читайте такжеСудаков побил рекорды Милевского и Реброва

В топ-3 тренеров вошли также Олег Шандрук ("Верес") и Александр Шовковский ("Динамо"). А в топ-5 игроков - Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Луан Кампос ("Верес"), Артем Смоляков ("Полесье") и Александр Назаренко ("Полесье") и Валентин Рубчинский ("Динамо"), которые по количеству набранных баллов разделили 5-6 места.

Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура - изображение 1

В общем эксперты упоминали 26 футболистов и 8 тренеров на звание героев 9-го тура, а также 60 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, добавлен также условный резерв символической сборной тура: Запасные: Богдан Когут ("Верес"), Назарий Федоривский ("Оболонь"), Михаил Протасевич ("Верес"), Александр Тымчик ("Динамо"), Денис Попов ("Динамо"), Артем Шабанов ("Александрия"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Иван Калюжный ("Александрия"), Виталий Буяльский ("Динамо"), Дмитрий Крыськив ("Шахтер"), Яго Сикейра ("Верес"), Александр Зубков ("Шахтер"), Игорь Краснопир ("Рух").

По теме
yellow-arrow
Александрия определилась со спарринг-партнером на паузу чемпионата
yellow-arrow
Экс-игрок Ингульца: Думаю, через несколько сезонов мы увидим Лупашко на посту главного тренера Шахтера
yellow-arrow
Левый Берег во время паузы сыграет против команды Первой лиги
Шахтер (Донецк) Георгий Судаков Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости