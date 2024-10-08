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Левый Берег во время паузы сыграет против команды Первой лиги
Игра состоится 13 октября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" во время вызванной матчами сборных паузы в УПЛ проведет спарринг с перволиговым клубом "Металлист 1925", сообщает Sport.ua.
Игра состоится на клубной арене киевлян 13 октября.
Непосредственную подготовку к поединку 10-го тура с "Полесьем" подопечные Виталия Первака начнут 9 октября. Лазарет "Левого Берега" пуст поэтому, скорее всего, к противостоянию с житомирским клубом киевская команда подойдет во всеоружии.
"Левый Берег" занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 7 очков. "Металлист 1925" с 11 баллами идет на 6-й строчке в турнирной таблице Первой лиги группы В.
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