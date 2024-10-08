Левый Берег во время паузы сыграет против команды Первой лиги

"Левый Берег" во время вызванной матчами сборных паузы в УПЛ проведет спарринг с перволиговым клубом "Металлист 1925", сообщает Sport.ua.

Игра состоится на клубной арене киевлян 13 октября.

Непосредственную подготовку к поединку 10-го тура с "Полесьем" подопечные Виталия Первака начнут 9 октября. Лазарет "Левого Берега" пуст поэтому, скорее всего, к противостоянию с житомирским клубом киевская команда подойдет во всеоружии.

"Левый Берег" занимает 14-е место в УПЛ, имея в активе 7 очков. "Металлист 1925" с 11 баллами идет на 6-й строчке в турнирной таблице Первой лиги группы В.