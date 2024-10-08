  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-игрок Ингульца: Думаю, через несколько сезонов мы увидим Лупашко на посту главного тренера Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок Ингульца: Думаю, через несколько сезонов мы увидим Лупашко на посту главного тренера Шахтера

Премьер-лига

Валерий Восконян считает, что этот специалист может из хорошего тренера стать топовым

Экс-игрок Ингульца: Думаю, через несколько сезонов мы увидим Лупашко на посту главного тренера Шахтера

Фото: Карпати

Новина українською

Бывший голкипер "Ингульца" Валерий Восконян, а ныне игрок СК "Полтава", вспомнил свою работу под руководством Владислава Лупашко в петровском клубе.

- Лупашко - один из лучших тренеров, с которыми приходилось работать. Его тренерский штаб работал в прямом смысле 24/7. Владислав Викторович собрал вокруг себя единомышленников. У него действительно современный подход к работе. Он молодой, ежедневно учится, к тому же еще и хороший психолог. Перед играми он всегда мог подобрать правильные слова для коллектива, смотивировать. А его помощники Ермаков и Шуст работали - складывалось такое впечатление - каждую ночь. Ты утром просыпаешься, а у тебя уже в личном чате видео для разбора.

- По вашему мнению, Лупашко - это действительно один из самых перспективных тренеров? Какие его сильные стороны?

- Да, Лупашко действительно один из самых перспективных тренеров. Думаю, через несколько сезонов мы его увидим на посту главного тренера "Шахтера", - считает Восконян.

Читайте такжеБондарь: Эксперты очень много говорят, но Динамо и Шахтер играют сердцем и душой
По теме
yellow-arrow
Александрия определилась со спарринг-партнером на паузу чемпионата
yellow-arrow
Левый Берег во время паузы сыграет против команды Первой лиги
yellow-arrow
Награды для Шахтера. УПЛ назвала лучших тренера и игрока 9-го тура
Владислав Лупашко Валерий Восконян СК Полтава
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shura73 (угледар)
08.10.2024 в 14:08
закусывать надо
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
shura73 (угледар)
08.10.2024 в 14:08
закусывать надо
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости