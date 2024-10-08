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Экс-игрок Ингульца: Думаю, через несколько сезонов мы увидим Лупашко на посту главного тренера Шахтера
Валерий Восконян считает, что этот специалист может из хорошего тренера стать топовым
Фото: Карпати
Бывший голкипер "Ингульца" Валерий Восконян, а ныне игрок СК "Полтава", вспомнил свою работу под руководством Владислава Лупашко в петровском клубе.
- Лупашко - один из лучших тренеров, с которыми приходилось работать. Его тренерский штаб работал в прямом смысле 24/7. Владислав Викторович собрал вокруг себя единомышленников. У него действительно современный подход к работе. Он молодой, ежедневно учится, к тому же еще и хороший психолог. Перед играми он всегда мог подобрать правильные слова для коллектива, смотивировать. А его помощники Ермаков и Шуст работали - складывалось такое впечатление - каждую ночь. Ты утром просыпаешься, а у тебя уже в личном чате видео для разбора.
- По вашему мнению, Лупашко - это действительно один из самых перспективных тренеров? Какие его сильные стороны?
- Да, Лупашко действительно один из самых перспективных тренеров. Думаю, через несколько сезонов мы его увидим на посту главного тренера "Шахтера", - считает Восконян.
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