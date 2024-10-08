Александрия определилась со спарринг-партнером на паузу чемпионата

Футболисты "Александрии" паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольным матчем с "Кривбассом", сообщает Sport.ua.

Поединок состоится 13 октября.

А непосредственную подготовку к календарному поединку 10 тура чемпионата УПЛ - с "Ворсклой", который запланирован на 19 октября, подопечные Руслана Ротаня начнут послезавтра.

В расположении "горожан" отсутствует Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины. В лазарете находятся Артем Шулянский и Джевани, но бразильский легионер уже близок к возвращению в строй.

Сейчас "Александрия" занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.