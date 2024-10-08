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Александрия определилась со спарринг-партнером на паузу чемпионата

Премьер-лига

Команда Руслана Ротаня сыграет с "Кривбассом"

Александрия определилась со спарринг-партнером на паузу чемпионата

Фото: ФК Олександрія

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Футболисты "Александрии" паузу в чемпионате УПЛ, вызванную матчами сборных, заполнят контрольным матчем с "Кривбассом", сообщает Sport.ua.

Поединок состоится 13 октября.

А непосредственную подготовку к календарному поединку 10 тура чемпионата УПЛ - с "Ворсклой", который запланирован на 19 октября, подопечные Руслана Ротаня начнут послезавтра.

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В расположении "горожан" отсутствует Иван Калюжный, которого вызвали в национальную сборную Украины. В лазарете находятся Артем Шулянский и Джевани, но бразильский легионер уже близок к возвращению в строй.

Сейчас "Александрия" занимает третье место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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