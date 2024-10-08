Конопля: Впереди матчи сборной - вся концентрация на необходимых победах

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля поделился своими мыслями после победы над ЛНЗ (5:1) в рамках 9-го тура УПЛ.

"Хочу всех поблагодарить за матч с ЛНЗ. Это была старательная победа. Будем стараться предоставлять вам такие же (и лучше) положительные эмоции каждый раз. Спасибо всем, кто верит в клуб, нас, в каждого игрока команды. Это стоит того, чтобы биться на поле за наше государство и имя клуба.

Впереди матчи сборной. Вся концентрация на необходимых победах. Еще раз большое спасибо Вам, уважаемые болельщики. Без вас и наших защитников - этого бы не было. Я горжусь каждым из Вас так же как и Вы гордитесь нами. Слава Украине!", - написал Конопля в своем Instagram.