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Гуцуляк провел юбилейный матч в УПЛ
Хавбек отыграл 200 поединков
Фото: ФК Полісся
Матч 9-го тура "Полесье" - "Ворскла" (2:1) стал для полузащитника житомирского клуба Алексея Гуцуляка юбилейным, 200-м, проведенным в истории Чемпионата УПЛ. Об этом пишет пресс-служба организации.
В составе "волков" Гуцуляк отыграл 8 игр, "Карпат" - 100, "Десны" - 30 и "Днепра-1" - 62.
Дебют Алексея в УПЛ состоялся 1 марта 2015 года в составе "Карпат" в гостевом матче против "Металлурга" (Донецк) - 1:1. В активе Гуцуляка 39 голов в УПЛ.
Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Гуцуляка на октябрьские матчи в Лиге наций против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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