После разгрома от Шахтера игроки ЛНЗ получили несколько выходных

После крупного поражения 1:5 в последнем туре чемпионата УПЛ от "Шахтера" футболисты ЛНЗ получили несколько выходных и возобновят тренировочный процесс аж 10 октября.

По информации Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.

Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с "Шахтером", а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.