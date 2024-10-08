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После разгрома от Шахтера игроки ЛНЗ получили несколько выходных

Премьер-лига
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Команда вернется к работе 10 октября

После разгрома от Шахтера игроки ЛНЗ получили несколько выходных

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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После крупного поражения 1:5 в последнем туре чемпионата УПЛ от "Шахтера" футболисты ЛНЗ получили несколько выходных и возобновят тренировочный процесс аж 10 октября.

По информации Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.

Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с "Шахтером", а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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