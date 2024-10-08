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После разгрома от Шахтера игроки ЛНЗ получили несколько выходных
Команда вернется к работе 10 октября
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
После крупного поражения 1:5 в последнем туре чемпионата УПЛ от "Шахтера" футболисты
По информации Sport.ua, во время паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных, подопечные Андреса Карраско не планируют проведение спарринга, а сосредоточатся на занятиях на футбольном поле.
Легионер Оливье Тилль уже восстановился после повреждения и был среди запасных в поединке с "Шахтером", а Александр Каплиенко, Айди Дайко и Роча Суареш уже близки к возвращению в строй.
Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают 7 место в чемпионате УПЛ.
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