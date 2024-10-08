"Да, я облажался и паниковал", экс-начальник академии Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала большой войны

Бывший директор академии " Шахтера ", португалец Эдгар Кардозу рассказал, как он покидал Украины после начала полномасштабного вторжения.

"Мы все вернулись из Турции в Киев 22 февраля [2022 года]. На следующий день я дал интервью португальскому телевидению. Я сказал им, что ничего не происходит, все работают и гуляют по улицам [Киева]. Я как раз только вернулся домой после восьми часов, проведенных на работе в академии. Я пошел спать, а потом в два часа ночи мне позвонил друг. Он сказал: "Эдгар, бронируй билет на самолет, срочно покидай Украину". "Он посмотрел на авиарадар для наблюдения за самолетами с картами отслеживания в реальном времени и увидел множество улетающих [из Украины] частных самолетов. Я сразу же заплатил 400 евро и взял билет на рейс в 10 утра. Я не мог уснуть, а в 5 утра услышал первые взрывы. Тогда я оказался чертовски напуган. Я боялся даже встать с кровати. Я представлял, что если подойду к окну и отдерну шторы, в мою квартиру влетит ракета".

В этот момент, как рассказал гонконгским журналистам Кардозу, ему поступило сообщение от спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны. Хорват велел Эдгару как можно скорее прибыть в гостиницу, где привычно собиралась первая команда. Это здание имело необходимый бункер и могло защитить от ракетных атак. Когда Кардозу оказался в относительной безопасности, то ему удалось выйти на связь с португальским посольством, где тогдашнему руководителю академии "горняков" сообщили, что подготовлен конвой для централизованного вывоза граждан Португалии из Киева.

"К тому времени я уже был напуган так сильно, что боялся даже выходить на улицу. Я думал, что, когда дойду до двери, то увижу российские танки и парней, наставляющих на меня оружие. Я позвонил жене, она сказала мне идти, куда велели в посольстве, но я ответил: "Я боюсь, потому просто останусь здесь". "Я сказал посольству, что останусь, но через 15 минут они позвонили снова и сказали, что изменили маршрут, чтобы остановиться прямо перед отелем "Шахтера". Это вселило в меня надежду. Я снова позвонил жене, она ответила: "Я же сказала тебе, иди". "Я ощутил прилив смелости, я взял свою сумку… потом я как ребенок побежал к машине. Я открыл дверь и запрыгнул в нее. В тот момент я представлял, как в меня стреляют".

Известно, что процессом эвакуации португальских граждан из Киева занималось три человека, которые потратили несколько недель на изучение и разработку максимально безопасных маршрутов следования колонны к границе Украины.

"Когда мы ехали через Киев, я сидел на заднем сиденье, вот так [опускается низко-низко]. Я схватился за ручку двери и подумал: "Если увижу, что кто-то направляет [оружие] на машину, то открою дверь и просто убегу". "Помню, что истребители пролетали низко над нашими головами. Я был на MotoGP и Формуле-1, но шум не сравнится. Да, я облажался и вновь запаниковал. Парень за рулем сказал мне: "Не волнуйся, это украинцы".

В конечном итоге через Молдову конвой с португалоговорящими представителями "Шахтера" прибыл в Румынию, где все они наконец-то вновь почувствовали себя в безопасности. Там Эдгар Кардозу провел три ночи, прежде чем специально организованный посольством Португалии авиарейс доставил его домой.

"Это повлияло на меня психологически, мне снились кошмары в течение нескольких недель. Моему сыну пришлось оставить друзей и школу, которая ему нравилась. Я потерял хороший клуб и работу".

Кардозу рассказал гонконгским журналистам, что довоенный Киев ему очень нравился. Он прибыл в столицу Украины в 2020 году и поселился вместе с семьей в частном жилищном комплексе, где компактно проживали футболисты-иностранцы первой команды донецкого клуба. Неподалеку находилась международная школа, больница, были все необходимые супермаркеты и места отдыха.

"Думаю, я бы все еще был в Украине, если бы не война", – подводит итог своему рассказу Кардозу.

Отметим, что сейчас 41-летний португалец перевез семью в Гонконг, где продолжает работать в мире профессионального футбола.