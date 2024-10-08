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"Да, я облажался и паниковал", экс-начальник академии Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала большой войны

Премьер-лига

Португалец Эдгар Кардозу рассказал, как покидал Украину

"Да, я облажался и паниковал", экс-начальник академии Шахтера рассказал, как покидал Украину после начала большой войны

shakhtar.com

Новина українською

Бывший директор академии "Шахтера", португалец Эдгар Кардозу рассказал, как он покидал Украины после начала полномасштабного вторжения.

"Мы все вернулись из Турции в Киев 22 февраля [2022 года]. На следующий день я дал интервью португальскому телевидению. Я сказал им, что ничего не происходит, все работают и гуляют по улицам [Киева]. Я как раз только вернулся домой после восьми часов, проведенных на работе в академии. Я пошел спать, а потом в два часа ночи мне позвонил друг. Он сказал: "Эдгар, бронируй билет на самолет, срочно покидай Украину".

"Он посмотрел на авиарадар для наблюдения за самолетами с картами отслеживания в реальном времени и увидел множество улетающих [из Украины] частных самолетов. Я сразу же заплатил 400 евро и взял билет на рейс в 10 утра. Я не мог уснуть, а в 5 утра услышал первые взрывы. Тогда я оказался чертовски напуган. Я боялся даже встать с кровати. Я представлял, что если подойду к окну и отдерну шторы, в мою квартиру влетит ракета".

В этот момент, как рассказал гонконгским журналистам Кардозу, ему поступило сообщение от спортивного директора "Шахтера" Дарио Срны. Хорват велел Эдгару как можно скорее прибыть в гостиницу, где привычно собиралась первая команда. Это здание имело необходимый бункер и могло защитить от ракетных атак. Когда Кардозу оказался в относительной безопасности, то ему удалось выйти на связь с португальским посольством, где тогдашнему руководителю академии "горняков" сообщили, что подготовлен конвой для централизованного вывоза граждан Португалии из Киева.

"К тому времени я уже был напуган так сильно, что боялся даже выходить на улицу. Я думал, что, когда дойду до двери, то увижу российские танки и парней, наставляющих на меня оружие. Я позвонил жене, она сказала мне идти, куда велели в посольстве, но я ответил: "Я боюсь, потому просто останусь здесь".

"Я сказал посольству, что останусь, но через 15 минут они позвонили снова и сказали, что изменили маршрут, чтобы остановиться прямо перед отелем "Шахтера". Это вселило в меня надежду. Я снова позвонил жене, она ответила: "Я же сказала тебе, иди".

"Я ощутил прилив смелости, я взял свою сумку… потом я как ребенок побежал к машине. Я открыл дверь и запрыгнул в нее. В тот момент я представлял, как в меня стреляют".

Известно, что процессом эвакуации португальских граждан из Киева занималось три человека, которые потратили несколько недель на изучение и разработку максимально безопасных маршрутов следования колонны к границе Украины.

"Когда мы ехали через Киев, я сидел на заднем сиденье, вот так [опускается низко-низко]. Я схватился за ручку двери и подумал: "Если увижу, что кто-то направляет [оружие] на машину, то открою дверь и просто убегу".

"Помню, что истребители пролетали низко над нашими головами. Я был на MotoGP и Формуле-1, но шум не сравнится. Да, я облажался и вновь запаниковал. Парень за рулем сказал мне: "Не волнуйся, это украинцы".

В конечном итоге через Молдову конвой с португалоговорящими представителями "Шахтера" прибыл в Румынию, где все они наконец-то вновь почувствовали себя в безопасности. Там Эдгар Кардозу провел три ночи, прежде чем специально организованный посольством Португалии авиарейс доставил его домой.

"Это повлияло на меня психологически, мне снились кошмары в течение нескольких недель. Моему сыну пришлось оставить друзей и школу, которая ему нравилась. Я потерял хороший клуб и работу".

Кардозу рассказал гонконгским журналистам, что довоенный Киев ему очень нравился. Он прибыл в столицу Украины в 2020 году и поселился вместе с семьей в частном жилищном комплексе, где компактно проживали футболисты-иностранцы первой команды донецкого клуба. Неподалеку находилась международная школа, больница, были все необходимые супермаркеты и места отдыха.

"Думаю, я бы все еще был в Украине, если бы не война", – подводит итог своему рассказу Кардозу.

Отметим, что сейчас 41-летний португалец перевез семью в Гонконг, где продолжает работать в мире профессионального футбола.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 17:29
Вы регионалы все такие
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
08.10.2024 в 17:29
Вы регионалы все такие
Ответить
0
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