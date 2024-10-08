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"Пока в Украине футбол более или менее однотипный", - Лупашко сравнил УПЛ с Первой лигой

Премьер-лига

Также тренер Карпат назвал лучший матч своей команды в текущем сезоне

"Пока в Украине футбол более или менее однотипный", - Лупашко сравнил УПЛ с Первой лигой

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко сравнил работу главного тренера в УПЛ и в Первой лиге, а также назвал матч, в котором его подопечные понравились больше всего.

"Различий очень много. Во-первых, это вовлеченность медиа, внимание со стороны болельщиков, стадионы, конечно, уровень игроков. Уровень всего гораздо выше. Различие, конечно, есть. Уровень тренерского противостояния также выше. У УПЛ есть чуть больше идей. Впрочем, пока в Украине футбол более или менее однотипный.

В матче против "Полесья" (1:3) мы были лучшими за все время в УПЛ. Мы были интенсивны с первой до последней минуты на фоне сильного соперника. Большинство времени мы пытались играть по первому номеру. Однако "Полесье" строилось чуть-чуть дольше, чуть больше инвестиций они вкладывали, поэтому они впереди. Впрочем, мы на фоне них были неплохими", - сказал Лупашко.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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