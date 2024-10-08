"Пока в Украине футбол более или менее однотипный", - Лупашко сравнил УПЛ с Первой лигой

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко сравнил работу главного тренера в УПЛ и в Первой лиге, а также назвал матч, в котором его подопечные понравились больше всего.

"Различий очень много. Во-первых, это вовлеченность медиа, внимание со стороны болельщиков, стадионы, конечно, уровень игроков. Уровень всего гораздо выше. Различие, конечно, есть. Уровень тренерского противостояния также выше. У УПЛ есть чуть больше идей. Впрочем, пока в Украине футбол более или менее однотипный.

В матче против "Полесья" (1:3) мы были лучшими за все время в УПЛ. Мы были интенсивны с первой до последней минуты на фоне сильного соперника. Большинство времени мы пытались играть по первому номеру. Однако "Полесье" строилось чуть-чуть дольше, чуть больше инвестиций они вкладывали, поэтому они впереди. Впрочем, мы на фоне них были неплохими", - сказал Лупашко.