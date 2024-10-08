Ямал - лучший молодой вингер мира в рейтинге CIES. Бразилец Александрии - в топ-10

Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг лучших молодых (до 23 лет) вингеров мирового футбола.

Рейтинг основывался на данных индекса игроков от Wyscout.

Так, на 1-м месте рейтинга оказался вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, а в топ-3 также вошли Хави Симонс из "РБ Лейпциг" и Эстевао Виллиан из "Палмейраса".

А вот на 7-м месте рейтинга довольно неожиданно оказался бразилец " Александрии " Безерра.

Напомним, что Безерра играет за "Александрию" с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.