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Ямал - лучший молодой вингер мира в рейтинге CIES. Бразилец Александрии - в топ-10
Неожиданное признание для вингера Александрии
Фото: ФК Олександрія
Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг лучших молодых (до 23 лет) вингеров мирового футбола.
Рейтинг основывался на данных индекса игроков от Wyscout.
Так, на 1-м месте рейтинга оказался вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, а в топ-3 также вошли Хави Симонс из "РБ Лейпциг" и Эстевао Виллиан из "Палмейраса".
А вот на 7-м месте рейтинга довольно неожиданно оказался бразилец "
Напомним, что Безерра играет за "Александрию" с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.
Top U2⃣3⃣ wingers ???? as per @CIES_Football Performance Index powered by @Wyscout ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 5, 2024
???? #LamineYamal ???????? 91.4/100
???? #XaviSimons ???????? 90.3
???? #EstevaoWillian ???????? 84.7#Steuckers ???????? #LuisHenrique ???????? #Abde ???????? #Alvina ???????? #Recoba ???????? #Alvarez ???????? #Cepeda ???????? pic.twitter.com/lE0gApBD2E
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