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Ямал - лучший молодой вингер мира в рейтинге CIES. Бразилец Александрии - в топ-10

Премьер-лига
Обновлено

Неожиданное признание для вингера Александрии

Ямал - лучший молодой вингер мира в рейтинге CIES. Бразилец Александрии - в топ-10

Фото: ФК Олександрія

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Портал CIES Football Observatory опубликовал интересный рейтинг лучших молодых (до 23 лет) вингеров мирового футбола.

Рейтинг основывался на данных индекса игроков от Wyscout.

Так, на 1-м месте рейтинга оказался вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, а в топ-3 также вошли Хави Симонс из "РБ Лейпциг" и Эстевао Виллиан из "Палмейраса".

А вот на 7-м месте рейтинга довольно неожиданно оказался бразилец "Александрии" Безерра.

Напомним, что Безерра играет за "Александрию" с сентября 2023 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей УПЛ и забил 2 гола.

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