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Все решения арбитров признаны верными. Риццоли разобрал спорные судейские решения двух последних туров УПЛ. ВИДЕО
Никола Риццоли разобрал спорные моменты в матчах 7-го и 8-го туров УПЛ
фото из свободных источников
Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 7-го и 8-го туров УПЛ.
В частности, Риццоли остановился на таких моментах в матчах:
- 7 тур - "Черноморец" - "Карпаты"
- 7 тур - "Верес" - "Ингулец"
- 7 тур - "Колос" - "Заря"
- 8 тур – "Кривбасс" – "Александрия"
- 8 тур - "Карпаты" - Полесье"
- 8 тур – "Оболонь" – "Ингулец"
- 8 тур – ЛНЗ – "Черноморец"
Интересно, что решения арбитров во всех спорных эпизодах этих матчей Риццоли расценил как верные.
Ниже – видео с пояснениями Риццоли от УАФ.
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