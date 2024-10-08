Все решения арбитров признаны верными. Риццоли разобрал спорные судейские решения двух последних туров УПЛ. ВИДЕО

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 7-го и 8-го туров УПЛ.

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В частности, Риццоли остановился на таких моментах в матчах:

7 тур - "Черноморец" - "Карпаты"

7 тур - "Верес" - "Ингулец"

7 тур - "Колос" - "Заря"

8 тур – "Кривбасс" – "Александрия"

8 тур - "Карпаты" - Полесье"

8 тур – "Оболонь" – "Ингулец"

8 тур – ЛНЗ – "Черноморец"

Интересно, что решения арбитров во всех спорных эпизодах этих матчей Риццоли расценил как верные.

Ниже – видео с пояснениями Риццоли от УАФ.