  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Все решения арбитров признаны верными. Риццоли разобрал спорные судейские решения двух последних туров УПЛ. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все решения арбитров признаны верными. Риццоли разобрал спорные судейские решения двух последних туров УПЛ. ВИДЕО

Премьер-лига

Никола Риццоли разобрал спорные моменты в матчах 7-го и 8-го туров УПЛ

Все решения арбитров признаны верными. Риццоли разобрал спорные судейские решения двух последних туров УПЛ. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный эксперт по арбитражу УАФ, а также член Комитета арбитров Никола Риццоли проанализировал некоторые спорные судейские решения в матчах 7-го и 8-го туров УПЛ.

Читайте такжеРиццоли разобрал спорные судейские решения в матчах 6-го тура УПЛ

В частности, Риццоли остановился на таких моментах в матчах:

  • 7 тур - "Черноморец" - "Карпаты"
  • 7 тур - "Верес" - "Ингулец"
  • 7 тур - "Колос" - "Заря"
  • 8 тур – "Кривбасс" – "Александрия"
  • 8 тур - "Карпаты" - Полесье"
  • 8 тур – "Оболонь" – "Ингулец"
  • 8 тур – ЛНЗ – "Черноморец"

Интересно, что решения арбитров во всех спорных эпизодах этих матчей Риццоли расценил как верные.

Ниже – видео с пояснениями Риццоли от УАФ.

По теме
yellow-arrow
Форвард Кривбасса вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки
yellow-arrow
Ямал - лучший молодой вингер мира в рейтинге CIES. Бразилец Александрии - в топ-10
yellow-arrow
"Пока в Украине футбол более или менее однотипный", - Лупашко сравнил УПЛ с Первой лигой
Никола Риццоли Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости