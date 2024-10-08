Форвард Кривбасса вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки

Нападающий " Кривбасса " Даниэль Соса получил вызов и отправился в расположение сборной Нигера на матчи отбора КАН-2025.

Сборная Нигера в рамках турнира сыграет два поединка против Анголы, которые состоятся 11 и 15 октября.

Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года и всего провел 17 матчей, в которых забил 6 голов. В последний раз Соса сыграл за Нигер 9 сентября этого года в поединке Кубка Африканских Наций против Ганы – 1:1.