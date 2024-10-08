Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Кривбасса вызван в сборную Нигера на матчи Кубка Африки
Даниэль Соса отправился в расположение сборной Нигера
Фото: ФК Кривбас
Нападающий "
Сборная Нигера в рамках турнира сыграет два поединка против Анголы, которые состоятся 11 и 15 октября.
Соса выступает за сборную Нигера с октября 2021 года и всего провел 17 матчей, в которых забил 6 голов. В последний раз Соса сыграл за Нигер 9 сентября этого года в поединке Кубка Африканских Наций против Ганы – 1:1.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Утверждены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка Украины
- Довбик - маяк и бульдог Ромы, не поддерживающей его. Наши за границей. Италия
- Харрис сделала заявление относительно переговоров с Путиным
- Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн