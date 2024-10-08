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Президент Вереса: Сейчас у нас самый сильный состав за пять лет, пока я в клубе
Иван Надеин уверен, что результат скоро придет
nkveres.com
Президент "
"Рано говорить, что мы набрали ход. Первые туры были неудовлетворительными, но ничья с "Шахтером" и победа над "Зарей" позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.
Сейчас, считаю, у нас самый сильный состав лет за пять, пока я в "Вересе". Уверен, это сильнейший состав, а результат придет. Следующие матчи должны показать, чего мы стоим и какие будут задачи в сезоне", – сказал Надеин.
Напомним, что "Верес" идет на 12-м месте в турнирной таблице, имея 9 очков после девяти матчей.
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