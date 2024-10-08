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Президент Вереса: Сейчас у нас самый сильный состав за пять лет, пока я в клубе

Премьер-лига
Обновлено

Иван Надеин уверен, что результат скоро придет

Президент Вереса: Сейчас у нас самый сильный состав за пять лет, пока я в клубе

nkveres.com

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин порассуждал о последних матчах команды, а также уверен, что нынешний состав ровенчан исключительно силен.

"Рано говорить, что мы набрали ход. Первые туры были неудовлетворительными, но ничья с "Шахтером" и победа над "Зарей" позволяют смотреть в будущее с оптимизмом.

Сейчас, считаю, у нас самый сильный состав лет за пять, пока я в "Вересе". Уверен, это сильнейший состав, а результат придет. Следующие матчи должны показать, чего мы стоим и какие будут задачи в сезоне", – сказал Надеин.

Напомним, что "Верес" идет на 12-м месте в турнирной таблице, имея 9 очков после девяти матчей.

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Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 21:22
Такий колгосп і першу лігу не потягне !
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Комментарии 1
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Пан Коцький (Єкабпілс)
08.10.2024 в 21:22
Такий колгосп і першу лігу не потягне !
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0
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