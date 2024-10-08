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Кузык - о матче с Динамо: Почувствовал, что мяч попал в руку - сразу подумал, что будет пенальти
Хавбек Кривбасса - о матче с Динамо
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Хавбек "Кривбасса" Денис Кузик в эфире УПЛ ТВ прокомментировал
- С чем связываете два пропущенных гола на старте?
- Я думаю, мы просто немного провалили начало игры, но потом после двух голов сумели собраться и начали играть в футбол. Забили в конце первого тайма. Считаю, что второй тайм мы уже доминировали на поле, могли еще забивать, но не получилось.
- Ситуация с назначением пенальти. Мяч попал вам в руку? Почувствовали ли в тот момент эту ситуацию?
- Да, я почувствовал. Сразу подумал, что будет пенальти, но сам момент я еще не видел, как именно мяч попал мне в руку.
- После перерыва "Кривбасс" вышел заряженный. Почувствовали ли, что "Динамо" подсело?
- Нам добавил уверенности гол в конце первого тайма, поэтому после перерыва, мы вышли и начали нагнетать. Как я уже сказал, были моменты, которые мы не реализовали. Будем работать над этим аспектом.
- Но созданных моментов сегодня было немного. С чем это связано?
- Мы играли в футбол. Соса мог забить дважды во втором тайме, еще были хорошие моменты после передач с фланга, но до логического завершения мы их не довели, к сожалению.
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