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Кузык - о матче с Динамо: Почувствовал, что мяч попал в руку - сразу подумал, что будет пенальти

Премьер-лига

Хавбек Кривбасса - о матче с Динамо

Кузык - о матче с Динамо: Почувствовал, что мяч попал в руку - сразу подумал, что будет пенальти

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Хавбек "Кривбасса" Денис Кузик в эфире УПЛ ТВ прокомментировал поражение от "Динамо" (1:2) в 9-м туре УПЛ.

- С чем связываете два пропущенных гола на старте?

- Я думаю, мы просто немного провалили начало игры, но потом после двух голов сумели собраться и начали играть в футбол. Забили в конце первого тайма. Считаю, что второй тайм мы уже доминировали на поле, могли еще забивать, но не получилось.

- Ситуация с назначением пенальти. Мяч попал вам в руку? Почувствовали ли в тот момент эту ситуацию?

- Да, я почувствовал. Сразу подумал, что будет пенальти, но сам момент я еще не видел, как именно мяч попал мне в руку.

- После перерыва "Кривбасс" вышел заряженный. Почувствовали ли, что "Динамо" подсело?

- Нам добавил уверенности гол в конце первого тайма, поэтому после перерыва, мы вышли и начали нагнетать. Как я уже сказал, были моменты, которые мы не реализовали. Будем работать над этим аспектом.

- Но созданных моментов сегодня было немного. С чем это связано?

- Мы играли в футбол. Соса мог забить дважды во втором тайме, еще были хорошие моменты после передач с фланга, но до логического завершения мы их не довели, к сожалению.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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