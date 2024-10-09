Голкипер Левого Берега: Уверен, что на зимних сбора начну тренировки в общей группе

Голкипер "Левого Берега" Виталий Чеботарев рассказал, как проходит его реабилитация после операции на крестообразной связке колена. Хирургическое вмешательство он перенес два месяца назад.

"Чувствую себя хорошо, чувствуется прогресс. Со мной работают два очень квалифицированных реабилитолога, также свой вклад в восстановление делает клубный медицинский штаб. Стараюсь правильно следить за своим питанием, витаминизацией и режимом. Сейчас акцентирую работу на объеме и флексии колена, на амплитуду движения для того, чтобы колено было приспособлено к специфическим в воротах движениям.

Параллельно набираем объем мышц для того, чтобы снять нагрузку с сустава, обеспечить мобильность и статичность коленного сустава. Сейчас совмещаю тренировки в зале и на поле. Благодарен тренеру вратарей U-19 Александру Борисенко за то, что помогает мне во всех вопросах. На футбольном поле мы делаем вратарскую работу для того, чтобы руки и тело не забывали как ловить мяч, когда нога будет готова к полноценным нагрузкам - быть готовым на все 100%.

Операцию сделали в июле и после нее прошло два месяца, сейчас уже начинаем подключать пробежки и различные упражнения на футбольном поле. Колено еще ноет, места, где проходила операция, еще не зажили, но из-за боли и под контролем двух реабилитологов я полностью спокоен за свое состояние и реабилитацию.

Было очень приятно видеть как моя команда меня поддержала большим баннером в стыковом матче с "Металлистом 1925". Это мотивирует быстрее вернуться в строй и в футбольную атмосферу с коллективом.

В целом процесс реабилитации занимает до шести месяцев, при условии комплексного подхода к тому моменту, когда впервые вернешься на поле в матче. Уверен, что на зимних сборах буду в полной боевой готовности и начну тренировки в общей группе.

Вместе с тем, хотел бы поблагодарить Николая Лавренко, нашего президента, за то, что клуб не оставил меня наедине с травмой. Также спасибо Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу страну и дают возможность жить под спокойным небом и заниматься любимым делом", - резюмировал Чеботарев.