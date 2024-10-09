Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
Ищет новое место работы
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Похоже, Ужгород теряет свою главную футбольную звезду последних лет. Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины планирует переехать из Закарпатья в Киев.
Первого октября Селезнев стал игроком медиафутбольного клуба "Армат" из Днепра. А уже 5-го числа был замечен на матче первой лиги ЮКСА – "Кудровка" (3:4). Игру 10-го тура Селезнев просматривал в компании президента ФК ЮКСА Сергея Лесника. И, судя по всему, встреча была не случайной. По информации UA-Футбол, футбольные легенда и руководитель обсуждали возможные варианты сотрудничества. Среди свободных вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, - должность спортивного директора, о которой мечтал в период работы в "Днепре-1" Селезнев. Но в силу ряда обстоятельств так ее и не заполучил.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кстати, какую именно должность в днепровском клубе занимал Селезнев и за какое направление отвечал – до сих пор четко не понятно. А потому и трудно назвать вертикаль, руководителем которой мог бы стать Селезнев в ФК ЮКСА.
Есть ощущение, что Евгений стремится быть полезным украинскому футболу. Получится ли это в качестве менеджера – пока непонятно. Но, если соглашение с ФК "ЮКСА" по каким-то причинам не будет подписано, Селезнев точно не остановится в поисках своего места в других футбольных клубах.
Популярное сейчас
- Рекорд рождаемости, потеря желания жить и образец для тер Штегена: Андрес Иньеста, которого вы не знали
- Степаненко травмирован, Лунин скоро вернется, Агуэро будет судиться с Барсой. Главные новости за 8 октября
- Путин – Шевченко: Это ты нам забил? Я тебя запомню
- УПЛ. Динамо - Кривбасс 2:1. Не та команда Вернидуба, не та!
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек
Комментарии 1