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Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять

Премьер-лига

Ищет новое место работы

Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Похоже, Ужгород теряет свою главную футбольную звезду последних лет. Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины планирует переехать из Закарпатья в Киев.

Первого октября Селезнев стал игроком медиафутбольного клуба "Армат" из Днепра. А уже 5-го числа был замечен на матче первой лиги ЮКСА – "Кудровка" (3:4). Игру 10-го тура Селезнев просматривал в компании президента ФК ЮКСА Сергея Лесника. И, судя по всему, встреча была не случайной. По информации UA-Футбол, футбольные легенда и руководитель обсуждали возможные варианты сотрудничества. Среди свободных вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, - должность спортивного директора, о которой мечтал в период работы в "Днепре-1" Селезнев. Но в силу ряда обстоятельств так ее и не заполучил.

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Кстати, какую именно должность в днепровском клубе занимал Селезнев и за какое направление отвечал – до сих пор четко не понятно. А потому и трудно назвать вертикаль, руководителем которой мог бы стать Селезнев в ФК ЮКСА.

Есть ощущение, что Евгений стремится быть полезным украинскому футболу. Получится ли это в качестве менеджера – пока непонятно. Но, если соглашение с ФК "ЮКСА" по каким-то причинам не будет подписано, Селезнев точно не остановится в поисках своего места в других футбольных клубах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
09.10.2024 в 12:50
повара?
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
09.10.2024 в 12:50
повара?
Ответить
0
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