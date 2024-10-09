Игорь Бискуп: Высокий статус Динамо и Шахтера не позволяет так проигрывать в еврокубках

Осенняя часть сезона-2024/25 в разгаре. Очередной, 9-й тур, в УПЛ прошел в интересной борьбе, за которой следил один из рекордсменов украинского футбола по количеству матчей Игорь Бискуп. Легендарный футболист тернопольской "Нивы" 80-х – начала 2000-х охотно поделился своими мыслями о сыгранных матчах трех игровых дней.

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– Донецкий "Шахтер" давно не выигрывал с большим счетом. Похоже, что победой 5:1 над ЛНЗ команда Марино Пушича решила реабилитироваться перед болельщиками за поражение в Лиге чемпионов?

– Я думаю, что горнякам нужно было себя оправдать хотя бы таким образом, как победа в чемпионате. Ибо другого выхода нет. Ведь команда, на национальной арене считающаяся "топ", на международной не должна так позорить Украину. Такой высокий статус не позволяет проигрывать в еврокубковом турнире. И не только "Шахтеру", но и "Динамо". В составе донецкого и киевского клубов собраны лучшие футболисты страны и неплохие из-за рубежа. А это накладывает особую имиджевую ответственность.

- Другой наш гранд, киевское "Динамо", тоже выиграл, однако победа над "Кривбассом" (2:1) далась не так уж просто. Согласны?

– Не сказал бы, что киевская команда полностью переигрывала "Кривбасс". А что касается пенальти в ворота гостей, который был назначен в первом тайме, то он, по-моему, сомнительный. Но наставник криворожской команды Юрий Вернидуб довольно корректно отозвался об этом одиннадцатиметровом. Все же у судей есть симпатия к нашим топ-клубам, и этого факта не отнимешь.

- Вторую-третью строчку в турнирной таблице делят "Полесье" и "Александрия", набравшие одинаковое количество очков – по 20. Ждали от них подобной прыти?

- Честно говоря, немного неожиданно. В прошлом сезоне преподнес сюрприз "Кривбасс", а в нынешнем это делает "Александрия". Впрочем, у этой команды хороший тренер, к тому же ей удалось сохранить многих футболистов и усилить состав группой квалифицированных исполнителей – в частности, таких как Шабанов, Мишнев, Филиппов, Козак. Каждый из этих игроков для "Александрии" был нужен, и поэтому выступления у "горожан" стабильны. Видно, что руководство клуба работает над комплектацией – и это приносит результаты. Здоровая конкуренция сказывается со знаком плюс. Что касается "Полесья", то перед этой командой поставлены определенные задачи на национальной арене, и они выполняются. Во всяком случае, видно, что все в совокупности – руководство клуба, тренерский штаб и футболисты эти задачи выполняют.

– Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил в список вызванных на матчи с Грузией и Чехией двух игроков "Полесья" Александра Назаренко и Алексея Гуцуляка. Заслуженно?

– Наверное, да. Тренерский штаб нашей национальной команды просматривал все игры чемпионата и анализировал их. Думаю, что выбор был сделан на упомянутых футболистов, учитывая их игру и результат, который они помогают обеспечивать своими продуктивными действиями и голами в составе "Полесья". На счету Назаренко 7 мячей, а у Гуцуляка – 5. Это хорошие показатели, свидетельствующие, что оба игрока в хороших физических кондициях. Учитывая, что Артем Довбик творит чудеса, забивая мячи за "Рому", мне кажется, что у сборной Украины образуется хорошая конкуренция между нападающими.

- Одним из центральных в отчетном туре был матч "Александрия – "Рух", завершившийся вничью. Как считаете, результат игры соответствует развитию событий на поле?

- "Рух" так же, как "Полесье" и "Александрия", стремится к высоким целям и выполняет эту задачу. Львовян нельзя сбрасывать с числа фаворитов. Эта команда достаточно мобильна, отличается умением применять высокий прессинг. В субботнем поединке "Рух" по количеству моментов играл на равных с "Александрией". Обе команды были заряжены не на оборонные действия, а на создание угроз друг другу. Соперники играли в открытый футбол, было много голевых моментов. Игра была интересна и бескомпромиссна, и частично напоминала английскую Премьер-лигу. Тем интереснее будет смотреть следующие игры с участием этих команд.

- "Сухие" ничейные итоги были зафиксированы в дерби Киевщины, в котором впервые встречались "Колос" и "Левый берег", и в поединке между "Карпатами" и "Ингульцом". Что скажете об этих играх?

– А что тут говорить? На что наиграли – то и имеют. Мало агрессии и ни одного забитого мяча – поэтому и такой результат. Команда Виталия Первака и так приятно удивляет, набрав для дебютанта уже семь пунктов. Впрочем, рано или поздно это должно было произойти – имею в виду постепенный набор очков "Левым берегом". А "Карпатам" дома нужно было более агрессивно играть и побеждать. Ведь в ходе первого круга львовская команда уже поднималась выше середины таблицы. Однако в игре с "Ингульцом" агрессии было недостаточно – потому и поплатились. По-видимому, недооценили львовяне команду из Петрово, которая находится на последнем месте. "Карпатам" нужно было на этот матч выходить, как на киевское "Динамо", а не как на "Ингулец". Тогда бы они выиграли – сто процентов!

– После серии нестабильных матчей ровенский "Верес" на протяжении трех туров подряд не проиграет. Победа над "Зарей" 2:1 свидетельствует, что лед тронулся?

- Ровенчане и до этого неплохую игру показывали. В первой части первого круга они по календарю играли с ведущими командами – "Динамо", "Кривбассом", "Шахтером", однако мальчиками для битья отнюдь не выглядели, а показывали неплохую игру. Вообще "Верес" мне нравится. Это мобильная команда, ее игроки отличаются бойцовскими качествами и самоотверженностью. Однако им каждый раз чего-то немного не хватало для положительного результата – в частности, эффективности при реализации. Возможно, после ничьей с "Шахтером" и победы над "Зарей" у команды Олега Шандрука появится уверенность, ведь положительные результаты влияют в психологическом плане. Это имеет огромное значение.

- Редко случается, когда главный тренер проигравшей команды не имеет к подопечным претензий. Однако именно так было после матча "Черноморец" – "Оболонь" (1:0), о чем заявил на пресс-конференции наставник гостей Сергей Щищенко.

– Это так же, как Сергей Ребров говорил о сборной, надеясь, что в следующий раз команда его не подведет. Вот и Сергей Шищенко не искал ошибок, а поддержал своих футболистов. Это должно психологически повлиять на подопечных со знаком "плюс". Что касается "Черноморца", то при столь масштабных кадровых изменениях, как в последний трансферный период, стабильные результаты трудно получать. Другое дело, если бы у команды были высококлассные футболисты. Но такие стоят больших денег. Поэтому "Черноморец" с игроками-"середнячками" и находится на том месте, которое сейчас занимает. Команда бывает успешной только тогда, когда у нее сыгран состав. Чем дольше футболисты вместе играют, тем больше друг друга понимают. А когда кадровый арсенал постоянно меняется, то тренерскому штабу очень трудно прививать свою игру, находить определенные схемы и внедрять комбинации. Все это требует времени.