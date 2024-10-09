Динамо будет продавать билеты на матч с Шахтером в два этапа

"Динамо" сообщило о начале продажи билетов на матч 11-го тура УПЛ против "Шахтера". Игра пройдет 27 октября на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Начало встречи - 18:00.

Продажа тикетов на этот поединок будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе клуб начинает предпродажу билетов на матч. Соответственно с 9 по 13 октября гарантированную возможность приобрести 2 билета будут иметь болельщики, которые ранее в 2024 году уже приобрели билет на 3 или более домашних матчей клуба. На электронные адреса (с которых был приобретен билет на Ticketsbox.com) для этой категории болельщиков разослана инструкция, как можно приобрести билет на поединок "Динамо" - "Шахтер".

После этого с 14 октября билеты поступят в открытую продажу, и будет действовать система динамических цен (стоимость будет меняться в зависимости от спроса).

По правилам продажи билетов на этот матч, каждый болельщик имеет право приобрести только два билета.