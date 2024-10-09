  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо будет продавать билеты на матч с Шахтером в два этапа
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо будет продавать билеты на матч с Шахтером в два этапа

Премьер-лига

Украинское Классическое пройдет 27 октября

Динамо будет продавать билеты на матч с Шахтером в два этапа

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" сообщило о начале продажи билетов на матч 11-го тура УПЛ против "Шахтера". Игра пройдет 27 октября на домашнем стадионе киевлян - "Динамо" им. В. Лобановского. Начало встречи - 18:00.

Продажа тикетов на этот поединок будет осуществляться в два этапа.

На первом этапе клуб начинает предпродажу билетов на матч. Соответственно с 9 по 13 октября гарантированную возможность приобрести 2 билета будут иметь болельщики, которые ранее в 2024 году уже приобрели билет на 3 или более домашних матчей клуба. На электронные адреса (с которых был приобретен билет на Ticketsbox.com) для этой категории болельщиков разослана инструкция, как можно приобрести билет на поединок "Динамо" - "Шахтер".

После этого с 14 октября билеты поступят в открытую продажу, и будет действовать система динамических цен (стоимость будет меняться в зависимости от спроса).

По правилам продажи билетов на этот матч, каждый болельщик имеет право приобрести только два билета.

По теме
yellow-arrow
Представители разных клубов. Определены лучшие игрок и тренер сентября в УПЛ
yellow-arrow
Игорь Бискуп: Высокий статус Динамо и Шахтера не позволяет так проигрывать в еврокубках
yellow-arrow
Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости