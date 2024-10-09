Представители разных клубов. Определены лучшие игрок и тренер сентября в УПЛ

Украинская Премьер-Лига обнародовала результаты голосования на звание лучших игрока и тренера по итогам сентября.

Лучшим игроком был признан полузащитник "Динамо" Владимир Бражко, который набрал 39,6% голосов. В борьбе за награду он опередил Александра Назаренко (32,3%), Алексея Гуцуляка - (19,6%) - оба из "Полесья" и Артема Бондаренко из "Шахтера" (8,5%).

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Лучшим тренером месяца выбрали коуча "Полесья" Имада Ашура (41,6%). Он опередил наставников "Динамо" Александра Шовковского (35,6%), "Александрии" Руслана Ротаня (17,8%) и "Оболони" Сергея Шищенко (5%).

Напомним, Бражко в сентябре принял участие в 5-ти матчах "Динамо" и отметился 1 голом. "Полесье" под руководством Ашура добыло 2 победы и 1 ничью в 3 поединках.