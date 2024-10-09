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Определился лучший игрок Шахтера в сентябре

Премьер-лига

Он оформил хет-трик в ворота "Карпат"

Определился лучший игрок Шахтера в сентябре

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в сентябре.

По результатам опроса болельщиков в соцсетях победителем стал полузащитник Артем Бондаренко. За 24-летнего хавбека проголосовали 2 799 респондентов (42,8%).

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Далее в рейтинге расположились полузащитник Георгий Судаков (1 791 голос), голкипер Дмитрий Ризнык (1 271) и защитник Николай Матвиенко (667). Всего участниками голосования стали 6 528 пользователей.

В сентябре Артем Бондаренко принял участие в 5 матчах "Шахтера" (4 - в УПЛ, 1 - в Лиге чемпионов), где забил 4 мяча. На счету полузащитника победный хет-трик в игре с "Карпатами" (5:2) и гол в поединке с "Оболонью" (4:0).

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Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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