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Известно, как Карпаты будут готовиться к дерби с Рухом

Премьер-лига

Зелено-белые в паузе на матчи сборных обойдутся без спаррингов

Известно, как Карпаты будут готовиться к дерби с Рухом

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" во время паузы в УПЛ решили не будут проводить спарринг с одной из команд соседних областей, а ограничатся 12 октября двусторонкой.

По данным Sport.ua, непосредственную подготовку к центральному поединку 10 тура УПЛ – с "Рухом", который состоится 21 октября, "зелено-белые" начнут завтра, 10 октября.

В расположении "Карпат" отсутствуют защитник Владислав Бабогло и полузащитник Олег Очеретько, которых вызвали, соответственно, в сборную Молдовы и молодежную сборную Украины.

Также пока тренерский штаб не может рассчитывать из-за травмы на левого защитника Тараса Сакива.

Напомним, что на данный момент "Карпаты" занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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