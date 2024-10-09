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Известно, как Карпаты будут готовиться к дерби с Рухом
Зелено-белые в паузе на матчи сборных обойдутся без спаррингов
fckarpaty.org.ua
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По данным Sport.ua, непосредственную подготовку к центральному поединку 10 тура УПЛ – с "Рухом", который состоится 21 октября, "зелено-белые" начнут завтра, 10 октября.
В расположении "Карпат" отсутствуют защитник Владислав Бабогло и полузащитник Олег Очеретько, которых вызвали, соответственно, в сборную Молдовы и молодежную сборную Украины.
Также пока тренерский штаб не может рассчитывать из-за травмы на левого защитника Тараса Сакива.
Напомним, что на данный момент "Карпаты" занимают десятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав девять очков.
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