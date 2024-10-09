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Форвард Руха - о целях на сезон: Призовые места и Кубок Украины

Премьер-лига

Игорь Краснопир считает, что это возможно

Форвард Руха - о целях на сезон: Призовые места и Кубок Украины

ФК Рух

Новина українською

Форвард "Руха" Игорь Краснопир рассказал о целях львовского клуба на текущий сезон.

Игрок считает, что у львовян есть все для того, чтобы выиграть Кубок Украины и быть в зоне еврокубков.

"На самом деле команда ставит перед собой такую ​​задачу. Это попадание в зону еврокубков, призовые места. Считается, что это большие цели, но я считаю, что у нас есть все, чтобы этого достичь. Мы ставим максимальные цели, мы не хотим дойти до какой-либо стадии, мы хотим выиграть Кубок", – сказал Краснопир.

Напомним, что после восьми матчей "Рух" идет на пятом месте в турнирной таблице УПЛ с 13 очками.

В 1/8 финала Кубка Украины команда примет львовские "Карпаты".

Краснопир забил пять голов в восьми матчах своего клуба в чемпионате текущего сезона.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Ruh TV
Опубликовал: Михаил Черныш
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