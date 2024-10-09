Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Форвард Руха - о целях на сезон: Призовые места и Кубок Украины
Игорь Краснопир считает, что это возможно
ФК Рух
Форвард "
Игрок считает, что у львовян есть все для того, чтобы выиграть Кубок Украины и быть в зоне еврокубков.
"На самом деле команда ставит перед собой такую задачу. Это попадание в зону еврокубков, призовые места. Считается, что это большие цели, но я считаю, что у нас есть все, чтобы этого достичь. Мы ставим максимальные цели, мы не хотим дойти до какой-либо стадии, мы хотим выиграть Кубок", – сказал Краснопир.
Напомним, что после восьми матчей "Рух" идет на пятом месте в турнирной таблице УПЛ с 13 очками.
В 1/8 финала Кубка Украины команда примет львовские "Карпаты".
Краснопир забил пять голов в восьми матчах своего клуба в чемпионате текущего сезона.
Популярное сейчас
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- ВСУ ударили по складу с боеприпасами КНДР и авиабомбами - ЦПД
- Клопп нашел новое место работы после ухода из Ливерпуля
- Динамо уходит на перерыв в качестве единоличного лидера. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine