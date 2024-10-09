Карина Харатина: Игорь работает с психологом, у него огромный стержень

Жена полузащитника " Колоса " Игоря Харатина Карина рассказала о психологическом состоянии своего мужа после скандала, произошедшего с ним в ковалевском клубе.

Напомним, что Харатин перебрался в "Колос" летом 2024-го, подписав с клубом двухлетний контракт, однако сыграв всего три матча, хавбек был отстранен от тренировок из-за устроенного им бунта.

"Это, наверное, единственный раз, когда Игорь не послушал меня и вернулся в украинский футбол. Это его решение. У меня очень хорошо развита интуиция, Игорь уже семь лет как знает об этом.

Контракт с "Колосом" до сих пор не разорван. Он уверен в себе, продолжает работать с психологом. Это его держит на плаву.

Он продолжает работать с психологом, это очень держит его на плаву. Он знает, что может дать команде. Знает свои, как сильные, так и слабые стороны. Для меня Игорь – очень сильный человек. У него огромный стержень. Я не знаю, что должно случиться, чтобы Игоря можно было сломать", - рассказала Карина Харатина.