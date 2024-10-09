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Зеленский: Ситуация на поле боя дает возможность положить конец войне в 2025 году
Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskyy.official
В ближайшие месяцы Украина имеет шанс сдвинуть ситуацию на поле боя в сторону мира. Это позволит завершить войну не позднее 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".
"В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс сдвинуть ситуацию в сторону мира и долговременной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор в пользу решительных действий для завершения войны не позднее 2025 года", - сказал Зеленский.
По его словам, он рассчитывает на лидерство президента США Джо Байдена по этому вопросу.
"Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу", – подчеркнул он.
Напомним, то в начале лета Украина провела первый саммит мира, в котором приняли участие около 100 стран и международных организаций. В настоящее время Украина готовится ко второму саммиту мира готовит мирный план, этот документ будет основываться на реализации каждого из десяти пунктов формулы мира.
Накануне второго саммита Украина согласовывает с партнерами на соответствующих тематических конференциях, известно, что уже состоялось три таких конференций.
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