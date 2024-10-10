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Кныш – о фаворите бомбардирской гонки: Я очень уважаю Судакова, но у Назаренко больше шансов
Помощник Полесья отдал предпочтение своему подопечному
Фото: ФК Кривбас
Владимир Кныш не исключает, что Александр забьет больше всех в этом сезоне УПЛ.
“Саша стал уверенным в своих силах, возмужал и набрался сока. Он будет дальше сиять и прогрессировать. Звездной болезни у него вообще нет.
[О гонке бомбардиров] Я очень уважаю Судакова, но у Саши больше шансов".
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[О вызове в сборную] "Я ему сказал: “Теперь всегда будем в Днепр вместе ездить, чтобы ты сдавал билет, и я отправлял тебя в сборную. Видишь, я тебе удачу принес”.
Он в любой команде может сыграть! Главное – чтобы травмы обходили его стороной, все остальное у него есть. Все тренеры ищут таких футболистов, как Назаренко. Саша подходит под любые задачи”, – заявил ассистент “волков”.
Пока Александр забил 7 голов, в пяти предыдущих сезонах УПЛ в совокупности – 12.
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