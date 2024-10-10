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Трое игроков ЛНЗ получили вызовы в свои сборные

Премьер-лига

Футболисты отправились в расположение своих сборных

Трое игроков ЛНЗ получили вызовы в свои сборные

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитники ЛНЗ Мухаррем Яшари, Шота Ноникашвили и Матей Ангелов после матча 9-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:5) отправились в расположение своих сборных, сообщает клубная пресс-служба.

Яшари получил дебютный вызов в сборную Косово. Он имеет шанс сыграть 12 и 15 октября против Литвы и Кипра в Лиге наций соответственно.

Ноникашвили в сборной Грузии проведет также два матча Лиги наций - 11 и 14 октября против Украины и Албании соответственно.

Читайте такжеКрыськив: Грузины Шахтера говорили, чтобы мы готовились к матчу сборных, а мы тоже говорили, чтобы они тоже готовились

Ангелов вместе с молодежной сборной Северной Македонии будет соревноваться в квалификации на Евро-2025 (U-21). 11 октября сыграет против Молдовы U-21, а 15 октября -- с Грузией U-21.

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Грузия Косово Северная Македония U-21 ЛНЗ (Черкассы) Мухаррем Яшари Матей Ангелов Шота Ноникашвили
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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