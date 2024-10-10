  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жена Харатина: Игорь уже больше года хотел в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жена Харатина: Игорь уже больше года хотел в Украину

Премьер-лига

У игрока были предложения из Украины и Европы

Жена Харатина: Игорь уже больше года хотел в Украину

Фото: ФК Колос

Новина українською

Жена полузащитника "Колоса" Игоря Харатина Карина рассказала о возвращении мужа в Украину.

"Было много предложений по Украине, но мы не рассматривали. Не то, что мы – я не рассматривала.

Еще даже с зимы были, потому что Игорь зимой перешел в ДАК, и были еще тогда предложения из Украины, но, честно, страшно было. Мне страшно было не за себя, а за ребенка. ["Динамо"] не было. "Металлист" тогда что-то было. Были еще [предложения из Европы], но Игорю они не очень нравились.

Читайте такжеКарина Харатина: Игорь работает с психологом, у него огромный стержень

Игорь уже больше года хотел в Украину. Игорь очень скучал, он очень любит Украину. Он очень давно не видел родню, семью, поэтому было принято решение без моего согласия", – сказала Харатина.

Напомним, что летом 2024-го Харатин перебрался в "Колос", подписав с клубом двухлетний контракт, однако сыграв всего три матча, хавбек был отстранен от тренировок из-за устроенного им бунта.

По теме
yellow-arrow
Краснопир оценил свои шансы на вызов в сборную Украины
yellow-arrow
Трое игроков ЛНЗ получили вызовы в свои сборные
yellow-arrow
Кныш – о фаворите бомбардирской гонки: Я очень уважаю Судакова, но у Назаренко больше шансов
Игорь Харатин Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости