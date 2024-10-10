Жена Харатина: Игорь уже больше года хотел в Украину

Жена полузащитника "Колоса" Игоря Харатина Карина рассказала о возвращении мужа в Украину.

"Было много предложений по Украине, но мы не рассматривали. Не то, что мы – я не рассматривала.

Еще даже с зимы были, потому что Игорь зимой перешел в ДАК, и были еще тогда предложения из Украины, но, честно, страшно было. Мне страшно было не за себя, а за ребенка. ["Динамо"] не было. "Металлист" тогда что-то было. Были еще [предложения из Европы], но Игорю они не очень нравились.

Игорь уже больше года хотел в Украину. Игорь очень скучал, он очень любит Украину. Он очень давно не видел родню, семью, поэтому было принято решение без моего согласия", – сказала Харатина.