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Билеты на матч Оболонь - Динамо продали за 1 день
Киевское дерби вызвало ажиотаж
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Все билеты на матч 10-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Динамо" проданы.
Как сообщает пресс-служба пивоваров, тикеты на эту игру были раскуплены за один день.
Киевское дерби пройдет на "Оболонь Арене". Стоит добавить, что на стадион могут попасть 1 500 болельщиков - именно такое количество людей вмещает укрытие.
Поединок состоится в субботу, 19 октября. Начало встречи - в 15:30.
Также добавим, что "Динамо" с 22 баллами лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" занимает предпоследнее, 15-е место, имея в своем активе 5 очков.
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