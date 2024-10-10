Билеты на матч Оболонь - Динамо продали за 1 день

Все билеты на матч 10-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Динамо" проданы.

Как сообщает пресс-служба пивоваров, тикеты на эту игру были раскуплены за один день.

Киевское дерби пройдет на "Оболонь Арене". Стоит добавить, что на стадион могут попасть 1 500 болельщиков - именно такое количество людей вмещает укрытие.

Поединок состоится в субботу, 19 октября. Начало встречи - в 15:30.

Также добавим, что "Динамо" с 22 баллами лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" занимает предпоследнее, 15-е место, имея в своем активе 5 очков.