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Билеты на матч Оболонь - Динамо продали за 1 день

Премьер-лига

Киевское дерби вызвало ажиотаж

Билеты на матч Оболонь - Динамо продали за 1 день

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Все билеты на матч 10-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Динамо" проданы.

Как сообщает пресс-служба пивоваров, тикеты на эту игру были раскуплены за один день.

Киевское дерби пройдет на "Оболонь Арене". Стоит добавить, что на стадион могут попасть 1 500 болельщиков - именно такое количество людей вмещает укрытие.

Поединок состоится в субботу, 19 октября. Начало встречи - в 15:30.

Также добавим, что "Динамо" с 22 баллами лидирует в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" занимает предпоследнее, 15-е место, имея в своем активе 5 очков.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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