Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-форвард Александрии Чуйченко: Ротань, которого сначала критиковали, дал результат
Человеку нужно дать время
Фото: пресслужби ФК "Олександрія"
Экс-форвард "Полиграфтехники" (нынешней "
– Ваша бывшая команда "Александрия", которая называлась "Полиграфтехникой", сейчас идет на третьем месте в УПЛ, отставая от первого "Динамо" всего на 2 очка. Что скажете по поводу александрийцев?
– Да, радует то, какой футбол сейчас показывает "Александрия". Ротань, которого сначала критиковали, дал результат. Человеку нужно дать время. Он должен обучить своей тактике и тому, как он видит игру. Понятно, что у каждого президента есть свои задачи, и он хочет, чтобы тренер их выполнил. Но должно быть понимание того, что тренеру нужно дать время для того, чтобы он показал, что он может сделать. Ротань дал результат! Он молодец! Я очень рад за Ротаня. Я рад, что он со своим тренерским составом достиг такого уровня. Я желаю продолжать им в таком же духе и быть в тройке, бороться за еврокубки.
– А что скажете по поводу форварда "Александрии" Александра Филиппова, который в этом сезоне уже 5 мячей забил в УПЛ?
– Я знаком с ним. Я желаю Филиппову удачи. Здесь же все зависит от него и от того, как он работает и использует свои моменты. Для нападающего использовать даже один момент, который у тебя есть, дорогого стоит. Все от него зависит. Он может стать лучшим голеадором УПЛ, если будет стараться. Надо дорабатывать и чувствовать все эти моменты.
Популярное сейчас
- Англия U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 11.10.2024
- "В автобус бросали камни и бутылки, а в раздевалку зашел Путин". Экс-игрок сборной Украины вспомнил исторический матч с Россией
- "Поздравляю Де Росси, который очень хотел его заполучить". Итальянский тренер предсказал, сколько голов забьёт Довбик за сезон
- Евгений Селезнев ведет переговоры с клубом Первой лиги. Известно, какую должность может занять
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Комментарии 2