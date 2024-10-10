  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-форвард Александрии Чуйченко: Ротань, которого сначала критиковали, дал результат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-форвард Александрии Чуйченко: Ротань, которого сначала критиковали, дал результат

Премьер-лига
Обновлено

Человеку нужно дать время

Экс-форвард Александрии Чуйченко: Ротань, которого сначала критиковали, дал результат

Фото: пресслужби ФК "Олександрія"

Новина українською

Экс-форвард "Полиграфтехники" (нынешней "Александрии") Сергей Чуйченко оценил удачный старт команды Ротаня в нынешнем сезоне.

– Ваша бывшая команда "Александрия", которая называлась "Полиграфтехникой", сейчас идет на третьем месте в УПЛ, отставая от первого "Динамо" всего на 2 очка. Что скажете по поводу александрийцев?

– Да, радует то, какой футбол сейчас показывает "Александрия". Ротань, которого сначала критиковали, дал результат. Человеку нужно дать время. Он должен обучить своей тактике и тому, как он видит игру. Понятно, что у каждого президента есть свои задачи, и он хочет, чтобы тренер их выполнил. Но должно быть понимание того, что тренеру нужно дать время для того, чтобы он показал, что он может сделать. Ротань дал результат! Он молодец! Я очень рад за Ротаня. Я рад, что он со своим тренерским составом достиг такого уровня. Я желаю продолжать им в таком же духе и быть в тройке, бороться за еврокубки.

– А что скажете по поводу форварда "Александрии" Александра Филиппова, который в этом сезоне уже 5 мячей забил в УПЛ?

– Я знаком с ним. Я желаю Филиппову удачи. Здесь же все зависит от него и от того, как он работает и использует свои моменты. Для нападающего использовать даже один момент, который у тебя есть, дорогого стоит. Все от него зависит. Он может стать лучшим голеадором УПЛ, если будет стараться. Надо дорабатывать и чувствовать все эти моменты.

По теме
yellow-arrow
Тренер академии Металлиста Линке: Контракты Шахтера и Динамо с молодежью были похожи на кабалу
yellow-arrow
УАФ аккредитовала еще один украинский стадион для матчей УПЛ
yellow-arrow
Билеты на матч Оболонь - Динамо продали за 1 день
Сергей Чуйченко ФК Александрия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.10.2024 в 19:11
Со сборной у него не было результатов. А вот с клубом Олександрия Ротань станет чемпионом УПЛ в этом сезоне!
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.10.2024 в 19:11
Со сборной у него не было результатов. А вот с клубом Олександрия Ротань станет чемпионом УПЛ в этом сезоне!
Ответить
0
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
10.10.2024 в 19:33
Діду в трусиках ! Зараз медсестра принесе пігулку, санітари перевдягнуть вам памперси ! У вас буде час зіграти з Наполеоном в шашки, в "чапаєва" ! Потім спати !
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости