Экс-форвард Александрии Чуйченко: Ротань, которого сначала критиковали, дал результат

Экс-форвард "Полиграфтехники" (нынешней " Александрии ") Сергей Чуйченко оценил удачный старт команды Ротаня в нынешнем сезоне.

– Ваша бывшая команда "Александрия", которая называлась "Полиграфтехникой", сейчас идет на третьем месте в УПЛ, отставая от первого "Динамо" всего на 2 очка. Что скажете по поводу александрийцев?

– Да, радует то, какой футбол сейчас показывает "Александрия". Ротань, которого сначала критиковали, дал результат. Человеку нужно дать время. Он должен обучить своей тактике и тому, как он видит игру. Понятно, что у каждого президента есть свои задачи, и он хочет, чтобы тренер их выполнил. Но должно быть понимание того, что тренеру нужно дать время для того, чтобы он показал, что он может сделать. Ротань дал результат! Он молодец! Я очень рад за Ротаня. Я рад, что он со своим тренерским составом достиг такого уровня. Я желаю продолжать им в таком же духе и быть в тройке, бороться за еврокубки.

– А что скажете по поводу форварда "Александрии" Александра Филиппова, который в этом сезоне уже 5 мячей забил в УПЛ?

– Я знаком с ним. Я желаю Филиппову удачи. Здесь же все зависит от него и от того, как он работает и использует свои моменты. Для нападающего использовать даже один момент, который у тебя есть, дорогого стоит. Все от него зависит. Он может стать лучшим голеадором УПЛ, если будет стараться. Надо дорабатывать и чувствовать все эти моменты.