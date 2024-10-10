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УАФ аккредитовала еще один украинский стадион для матчей УПЛ
Также несколько стадионов были аккредитованы для матчей ПФЛ и чемпионата U-19
фото из свободных источников
Комитет по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ внес изменения в списки стадионов УПЛ, чемпионата U-19, Первой и Второй лиг, которые уже утверждены Исполкомом УАФ.
В список стадионов УПЛ с учетом состояния стадиона и всех предоставленных разрешений, документов на укрытие и пр. был добавлен стадион "Зирка" им. С. Березкина в г. Кропивницком.
В список стадионов чемпионата Украины U-19 было добавлено три новых стадиона (на базах "ЛНЗ" и "Полесье"):
- НТВ ФК "ЛНЗ" (гибридное поле), г. Черкассы;
- НТВ ФК "ЛНЗ" (искусственное поле), г. Черкассы;
- стадион ТЦ ФК "Полесье", Станишевское лесничество, Житомирская обл.
В список стадионов Первой лиги ПФЛ после реконструкции и устранения недостатков был добавлен стадион "Кудровка-Арена", с. Кудровка, Черниговская обл.
В список стадионов Второй лиги ПФЛ было добавлено:
– стадион им. Л. Броварского, г. Самбор, Львовская обл.;
- стадион ТЦ ФК "Полесье", Станишевское лесничество, Житомирская обл.
Самборский стадион включен после доработки инфраструктурных моментов.
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