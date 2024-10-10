Тренер академии Металлиста Линке: Контракты Шахтера и Динамо с молодежью были похожи на кабалу

Один из первых тренеров полузащитника "Александрии" Ивана Калюжного из академии "Металлиста" Владимир Линке рассказал, как проходило становление футболиста.

– Как вы думаете, почему у Калюжного так и не получилось закрепиться в структуре "Динамо"?

- Знаете, я в Харькове сталкивался со специалистами и горе-специалистами, которые скептически относились к стилю Калюжного. Иван габаритный, не обладающий резкостью как у Месси, поэтому говорили, будто он медленный. Я отвечаю: "Хорошо, он медленный, но как он тогда повсюду успевает?".

У каждого тренера есть собственное видение, трудно сказать, почему у него не получилось в "Динамо". В том же "Металлисте 1925" тоже не очень держались за него. Почему? Потому xnj типа медленный… Вот так он "медленно" в сборную и попал (улыбается). У меня Калюжный всегда играл в составе, был лидером на поле.

Он не стал засиживаться в "Металлисте" и перешел в 2015 году в киевское "Динамо". После трансфера в столичный гранд был период, когда Ваня резко снизил требования к себе. Это привело к тому, что я перестал вызывать его в юношескую сборную. Он был у меня в обойме, но выпал из стартового состава.

– Был период, когда Калюжный, имея контракт с "Динамо", играл за команду Золочевского района на чемпионат Харьковской области. Выходит, для Ивана – игровая практика важнее статусности клуба, в котором он находится?

- Где он только не играл (улыбается). Это говорит только о его любви к самой игре. Но ведь вы понимаете, как у нас подписывались контракты с "Динамо" или "Шахтером". Это больше на кабалу похоже. Человек хочет уйти, например, но кого это там волнует? Даже когда в аренду отдают, перед этим продлевают контракт, чтобы игрок и дальше им принадлежал. Не думаю, что это верный подход. А ведь играть молодежи нужно. Сколько игроков в "Динамо" и "Шахтере" не раскрылось из-за подобного подхода…