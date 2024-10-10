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Заря заполнит паузу в чемпионате спаррингом с еще одним представителем УПЛ
Луганчане сыграют с киевлянами
instagram.com/zoryaluhansk
Луганская "Заря" продолжает готовиться к возобновлению чемпионат и паузу в
Соперником луганчан будет киевская "Оболонь". Поединок состоится в субботу, 12 октября.
Напомним, что "Заря" занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место (12 очков), а "Оболонь" - 15 позицию (5 баллов).
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Источник:ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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