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Заря заполнит паузу в чемпионате спаррингом с еще одним представителем УПЛ

Премьер-лига

Луганчане сыграют с киевлянами

Заря заполнит паузу в чемпионате спаррингом с еще одним представителем УПЛ

instagram.com/zoryaluhansk

Новина українською

Луганская "Заря" продолжает готовиться к возобновлению чемпионат и паузу в УПЛ заполнит контрольной игрой с еще одни представителем элитного дивизиона.

Соперником луганчан будет киевская "Оболонь". Поединок состоится в субботу, 12 октября.

Напомним, что "Заря" занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место (12 очков), а "Оболонь" - 15 позицию (5 баллов).

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Заря (Луганск) Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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