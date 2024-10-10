Заря заполнит паузу в чемпионате спаррингом с еще одним представителем УПЛ

Луганская "Заря" продолжает готовиться к возобновлению чемпионат и паузу в УПЛ заполнит контрольной игрой с еще одни представителем элитного дивизиона.

Соперником луганчан будет киевская "Оболонь". Поединок состоится в субботу, 12 октября.

Напомним, что "Заря" занимает в турнирной таблице УПЛ 6-е место (12 очков), а "Оболонь" - 15 позицию (5 баллов).