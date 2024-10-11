Суханов: В матче против Динамо все реально, мы настраиваемся на киевское дерби

Форвард "Оболони" Сергей Суханов ответил на вопросы клубной пресс-службы во время паузы в чемпионате и накануне игры УПЛ против "Динамо", которая состоится 19 октября.

- Расскажи, как проходит сейчас тренировочный процесс у команды?

- Работаем в двухразовом режиме. Нагрузки хорошие, я бы так сказал.

- Насколько тяжелее переносить две тренировки вместо одной для тебя лично?

- Да там нет разницы: две или одна. Просто то, что видит тренерский штаб, нужно где-то добавить больше силовой работы, и он это дает нам. Мы выполняем. А тяжелее, не тяжелее - это уже второстепенно.

- В прошлом месяце ты стал лучшим игроком пивоваров. Какой матч можешь выделить для себя в сентябре? Возможно, для команды в целом?

- Я бы выделил победу над "Ингульцом" - это уже конец сентября.

- Расскажи, кстати, об этой игре с "Ингульцом". По твоему мнению, насколько она добавила настроения команде? Ведь это первая победа в чемпионате в этом сезоне.

- Мы ждали эту победу и готовились к ней, настраивались, чтобы порадовать наших болельщиков и набрать те зачетные баллы, которых нам очень не хватает на данный момент. Но я думаю, у нас все впереди, мы над этим работаем и сможем достичь поставленных целей.

- Последний тур был против "Черноморца" в Одессе. К сожалению, такое обидное поражение уже в конце матча. Вы успели разобрать тот матч? Какие-то ошибки из него вынесли?

- Да, успели, разбирали. У нас уже была теория по этому матчу. Что могу сказать: не забили в первые 25 минут, и потом соперник перестроился на второй тайм, вышел с другой тактической схемой. Немножко мы подсели, так бы сказал. Потом начались ошибки, и соперник действовал более агрессивно.

- Сейчас пауза в чемпионате. В субботу контрольный матч против "Зари" на нашей арене. Какова цель этого поединка? Поможет ли он лучше подготовиться к "Динамо"?

- Конечно, чтобы не терять игровой тонус. На матчах сборных делают такие поединки, чтобы подойти в более оптимальной форме к матчу с "Динамо" Киев. Этот матч нам также нужен. Проведем его под нагрузкой, чтобы тренерский штаб мог оценить.

- У тебя лично отличается настрой на товарищеский матч и официальный?

- Скажу честно, мне любой матч: будь то товарищеский или не товарищеский. Я всегда хочу побеждать, поэтому у меня нет особого настроя.

То ли "Динамо" Киев, то ли товарищеская игра - без разницы. Выходишь на поле, надо всегда выкладываться на максимум и показывать тот результат, который от тебя требуют.

- Следующая игра официальная против "Динамо" здесь, на "Оболонь Арене". "Динамо" сейчас лидер чемпионата. Следишь ли за "Динамо"? Что можешь сказать об их форме?

- Да, слежу, конечно. Хорошая команда, что тут сказать. Будем настраиваться на киевское дерби и хотим победить в этом матче, чтобы порадовать наших болельщиков.

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- Прошлой осенью ты играл против "Динамо" на домашней арене, и тогда твой гол помог команде одержать победу. Реально ли забить снова, повторить такой успех?

- Все реально. Надо настраиваться на этот поединок и работать командой, чтобы получить положительный результат. Думаю, нам это по силам.

- Можно ли сказать, что та победа осталась в памяти?

- Выиграли у "Динамо" 1-0, и тот гол был победным. Теперь надо повторять. Будем стараться, - резюмировал Суханов.