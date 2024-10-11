Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон. Сколько уплатили налогов?
"Горняки" опубликовали финансовый отчет за год
Фото: Шахтар
"Шахтер" предоставил информацию о своих финансовых показателях за сезон-2023/24.
Клуб указывает, что в прошлой кампании "горняки" заработали 2 миллиарда 823 миллиона гривен.
В эту цифру входят деньги от продажи и аренды игроков (614 млн гривен), выплаты от УЕФА и ФИФА (1 млрд 916 гривен) и коммерческая деятельность (293 млн гривен).
Что касается налогов, то за сезон-2023/24 донецкий клуб уплатил 408 миллионов гривен, из которых 300 млн составляет сумма НДФЛ.
Напомним, в сезоне-2022/23 "Шахтер" заработал 5 миллиардов 992 миллиона гривен и заплатил налогов на сумму 566 миллионов 936 гривен.
Популярное сейчас
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше
- Динамо сообщило детали травм Пихаленка и Бражко
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса