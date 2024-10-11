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Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон. Сколько уплатили налогов?

Премьер-лига

"Горняки" опубликовали финансовый отчет за год

Шахтер отчитался о доходах за прошлый сезон. Сколько уплатили налогов?

Фото: Шахтар

Новина українською

"Шахтер" предоставил информацию о своих финансовых показателях за сезон-2023/24.

Клуб указывает, что в прошлой кампании "горняки" заработали 2 миллиарда 823 миллиона гривен.

В эту цифру входят деньги от продажи и аренды игроков (614 млн гривен), выплаты от УЕФА и ФИФА (1 млрд 916 гривен) и коммерческая деятельность (293 млн гривен).

Что касается налогов, то за сезон-2023/24 донецкий клуб уплатил 408 миллионов гривен, из которых 300 млн составляет сумма НДФЛ.

Напомним, в сезоне-2022/23 "Шахтер" заработал 5 миллиардов 992 миллиона гривен и заплатил налогов на сумму 566 миллионов 936 гривен.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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