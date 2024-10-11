Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов обратился к болельщикам клуба в годовом отчете, подведя итоги прошедшего сезона.

"Полномасштабная война в Украине продолжается более 2 лет. Футбольный клуб "Шахтер" вместе со всей страной, вместе с каждым украинцем продолжает нашу общую борьбу. Мы не сдаемся и не опускаем руки, мы стойко выдерживаем все вызовы и преодолеваем препятствия, мы вместе с вами делаем все, чтобы приблизить нашу общую победу.

Я верю, что в это трудное время успехи и победы "Шахтера" дарят радостные эмоции миллионам болельщиков. Но мы стремимся поддерживать украинцев не только своей игрой. Клуб поддерживает нашу страну в борьбе: мы помогаем военным, содействуем в лечении и восстановлении раненых воинов и мирных украинцев, пострадавших в результате боевых действий. Особое внимание "Шахтер" уделяет поддержке детей - тех, у кого война отобрала родителей, кто был вынужден покинуть родной дом. И мы продолжим помогать, мы и дальше будем делать все возможное, чтобы приблизить победу Украины и долгожданный справедливый мир.

В сезоне-2023/24 в "Шахтер" пришел новый главный тренер - Марино Пушич. Мы поверили в этого наставника и его идеи - и мы не ошиблись. Марино Пушич и его тренерский штаб строят сильную команду, которая достойно представляет страну на европейской арене, а по итогам сезона получила золотой дубль - выиграла чемпионский титул и Кубок Украины. Это наше второе подряд чемпионство после начала полномасштабной войны, и поэтому эти достижения тем ценнее для нас.

В этом сезоне в семье нашего клуба появилась новая команда - "Шахтер Стальніе". Это команда, состоящая из украинских воинов, настоящих героев, которые пожертвовали своим здоровьем, защищая Украину и украинцев. Каждый из них - пример мужества и несокрушимости. Они восхищают и вдохновляют нас всех.

И, конечно же, чемпионство этого сезона было бы невозможным без наших болельщиков. К сожалению, мы не можем играть на полных стадионах, но команда всегда чувствует энергию и поддержку миллионов своих сторонников. Я уверен, что впереди нас ждет еще много трофеев, и будущие победы мы сможем отпраздновать вместе с нашими болельщиками.

А эти победы обязательно будут. Мне нравится наша команда - молодая, амбициозная, готовая к борьбе и новым достижениям. Я убежден, что мы строим самый сильный "Шахтер" в истории нашего клуба. Я верю в эту команду, верю в нашего тренера, верю в менеджмент клуба и считаю, что вместе мы добьемся большого успеха.

А еще я всем сердцем верю в Украину и украинский народ. В нашу победу над врагом, в свободное и счастливое будущее нашей страны. Пока идет война, все наши мысли - о помощи людям и фронту, о возвращении нашей земли, о мире и безопасности для всех украинцев. Поэтому продолжаем отдавать все силы - в жизни и на футбольном поле - и работать на нашу общую Победу!", - приводит слова Ахметова пресс-служба "горняков“.