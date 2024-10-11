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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров

Премьер-лига

Расписание матчей

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12 и 13 туров чемпионата Украины-2024/25.

12-й ТУР

2 ноября (суббота)

"Карпаты" - "Левый Берег" 15:30

"Шахтер" - "Черноморец" 18:00

3 ноября (воскресенье)

"Ворскла" - "Колос" 13:00

"Александрия" - "Полесье" 15:30

"Ингулец" - "Динамо" 18:00

4 ноября (понедельник)

"Оболонь" - "Верес" 13:00

"Кривбасс" - "Рух" 15:30

"Заря" - "ЛНЗ" 18:00

13 ТУР

8 ноября (пятница)

"Черноморец" - "Ворскла" 15:30

"Левый Берег" - "Ингулец" 18:00

9 ноября (суббота)

"ЛНЗ" - "Оболонь" 13:00

"Александрия" - "Карпаты" 15:30

"Колос" - "Кривбасс" 18:00

10 ноября (воскресенье)

"Верес" - "Рух" 13:00

"Шахтер" - "Заря" 15:30

"Динамо" - "Полесье" 18:00

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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