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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
Расписание матчей
Фото: ФК Кривбас
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 12 и 13 туров чемпионата Украины-2024/25.
12-й ТУР
2 ноября (суббота)
"Карпаты" - "Левый Берег" 15:30
"Шахтер" - "Черноморец" 18:00
3 ноября (воскресенье)
"Ворскла" - "Колос" 13:00
"Александрия" - "Полесье" 15:30
"Ингулец" - "Динамо" 18:00
4 ноября (понедельник)
"Оболонь" - "Верес" 13:00
"Кривбасс" - "Рух" 15:30
"Заря" - "ЛНЗ" 18:00
13 ТУР
8 ноября (пятница)
"Черноморец" - "Ворскла" 15:30
"Левый Берег" - "Ингулец" 18:00
9 ноября (суббота)
"ЛНЗ" - "Оболонь" 13:00
"Александрия" - "Карпаты" 15:30
"Колос" - "Кривбасс" 18:00
10 ноября (воскресенье)
"Верес" - "Рух" 13:00
"Шахтер" - "Заря" 15:30
"Динамо" - "Полесье" 18:00
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