Хавбек Полесья ответил на вопрос о готовности побороться с Динамо за чемпионство

Хавбек украинского " Полесья " Эмиль Мустафаев рассказал азербайджанским СМИ о старте команды в сезоне.

- В Украине у вас неплохо идут дела. В минувшем туре ваша команда победила "Ворсклу" (2:1). Как сложилась игра для вас?

- Мы были очень злы на "Ворсклу" с футбольной точки зрения, ведь в прошлом сезоне в Кубке мы им проиграли, и в этой игре хотели доказать, что это была случайность. Сейчас мы набрали хорошую форму и надеюсь, что так будет продолжаться.

- Как думаете, сможет ли "Полесье" бороться за чемпионство с киевским "Динамо"? Хватит ли вам сил?

- У нас стоит задача – войти в топ-3. Мы сделаем все, чтобы добиться этого результата. Я верю, что мы сможем это сделать. Мы будем бороться до конца.