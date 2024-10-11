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Хавбек Полесья ответил на вопрос о готовности побороться с Динамо за чемпионство

Премьер-лига

Азербайджанским СМИ отвечает Эмиль Мустафаев

Хавбек Полесья ответил на вопрос о готовности побороться с Динамо за чемпионство

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Хавбек украинского "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал азербайджанским СМИ о старте команды в сезоне.

- В Украине у вас неплохо идут дела. В минувшем туре ваша команда победила "Ворсклу" (2:1). Как сложилась игра для вас?

- Мы были очень злы на "Ворсклу" с футбольной точки зрения, ведь в прошлом сезоне в Кубке мы им проиграли, и в этой игре хотели доказать, что это была случайность. Сейчас мы набрали хорошую форму и надеюсь, что так будет продолжаться.

- Как думаете, сможет ли "Полесье" бороться за чемпионство с киевским "Динамо"? Хватит ли вам сил?

- У нас стоит задача – войти в топ-3. Мы сделаем все, чтобы добиться этого результата. Я верю, что мы сможем это сделать. Мы будем бороться до конца.

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Источник:
Azerisport
Опубликовал: Михаил Черныш
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